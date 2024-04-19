不是便當店選菜！台南名攤「白糖粿」多達20種口味 內行人最推「必點2口味」不怕選擇困難

怎麼可以吃狗狗！現在不用花機票錢，就能在台灣吃到韓國爆紅的狗狗蛋糕！位於台南中西區的可愛咖啡廳「wakamodog」是近期齊聚網美和部落客的探店夯點，洗版IG的療癒系「狗糕」更是桌桌必點，還有其他環繞狗狗主題的造型甜點及可愛擺飾，狗控只要一踏入店裡就會被整體氣氛給融化掉。

2024-04-07 12:58