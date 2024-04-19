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不是便當店選菜！台南名攤「白糖粿」多達20種口味 內行人最推「必點2口味」不怕選擇困難

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權、摘自Google地圖 網友Matthew H
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不愧是「白糖粿」的產地！台南銅板小吃「白糖粿」爆紅到北漂，攤商前時常有排隊人潮。而台南在地店家更是不遑多讓，有家排隊名攤推出「多達20種口味的白糖粿」堪稱全台首見，沾粉種類全排開還會讓人誤以為是自助餐店在選菜。

圖／IG@tw_eating授權
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位於台南安平的知名排隊小吃攤「味珍白糖粿」創下最多白糖粿口味紀錄，宇治抹茶、靜岡焙茶、阿薩姆奶茶、洛神花、紫地瓜、梅子、麵茶等多達近20種，解膩茶口味到台式古早味統統有，攤位上排滿各式沾粉超吸睛，有網友爆笑表示「以為在選配菜」、「還以為是便當店」。而在眾多口味中，在地人最推抹茶、黑糖兩種，建議第一次嘗鮮的朋友可以點看看。

圖／摘自Google地圖 網友Matthew H
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圖／摘自Google地圖 網友Matthew H
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部落客美食瓦斯桶分享，這家白糖粿外皮酥脆和彰化有名的糯米炸有得拚，每款沾粉都下重本，原料味道濃厚，甜度適中不會膩。佳評如潮，難怪能拿下4.9高分與超過800則的評論，有到台南玩不妨順道朝聖一下。

圖／IG@tw_eating授權
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味珍白糖粿

地址：台南市安平區古堡街26號

營業時間：11:00-18:30

菜單。圖／IG@tw_eating授權
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古早味 奶茶 小吃 抹茶 排隊美食 白糖粿

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