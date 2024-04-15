南部銅板小吃北漂！高評價「白糖粿」香甜軟Q，還有9種口味可以選

三重小吃推薦，南部人的小吃白糖粿也漸漸紅到北部了，我自己就是一個超愛吃白糖粿的人啊，之前比較常遇到的都是連鎖的迪母ㄟ白糖粿，今天在三重吃完滷肉飯在google發現一間評價很好的白糖粿、蕃薯椪小攤，源自台南下林的一甲子老店，由兒子接手老爸的手藝，把台南道地傳統美食發揚光大，還有節目採訪過呢。

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店｜地理位置

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店在捷運台北橋站信義公園旁，從台北橋站走過來只要4分鐘，離三重有名的滷肉飯巨頭們都不遠，大家可以吃完滷肉飯走過來買個甜甜的當點心啦。

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店｜現場製作

白糖粿都是現點現炸，大概等個3~5分鐘喔，白糖粿就是用糯米捏呈長條下油鍋炸，然後再沾白糖粉，吃起來外酥內Q軟，像炸過的麻糬，就是南部道地的傳統小吃，以前住高雄真的超愛去市場買來吃的。

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店油鍋的油也很乾淨，炸起來色澤挺美的耶。

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店｜菜單

這裡除了有白糖粿之外，也有賣番薯椪，白糖粿有甜有鹹，一共有9種口味可以選，要不是真的太飽，我還想吃吃看番薯椪耶。

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店｜必吃口味

原味 20元

我買了原味跟花生，原味就是沾白糖粉，也是我小時候吃的口味，萬 白糖粿蕃薯椪炸的白糖粿白白胖胖的，一口咬下外皮帶著酥脆口感，還有糖粉卡滋卡滋的口感，天啊~是目前我在台北吃過最像南部口味的白糖粿。

裡面還是像麻糬一樣軟Q，我超愛瘩～

花生 20元

花生其實也不錯，就是白糖粉+花生粉裹在外面，甜甜帶著花生香氣也是很好吃，喜歡白糖粿的人真的要來嘗嘗這一間。

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店

地址：241新北市三重區信義西街10號

電話：0918196859

營業時間：10:30–21:00

公休日：週四

萬 白糖粿蕃薯椪 三重店 粉絲專頁

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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