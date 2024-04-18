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台北喜來登與台南「阿霞飯店」攜手打造「府城美食節」！20款料理還有「松葉蟹吃到飽」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

好消息！從4月24日起，台北喜來登大飯店的自助餐廳「十二廚」將與台南老字號「阿霞飯店」聯手合作，打造期間限定的「府城美食節」，愛美食的讀者一定要嚐鮮了！

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

活動期間將提供超過20款經典料理和米其林推薦菜色，包括古早味冷盤四天王、生炒鱔魚意麵、鮑魚海鮮飯湯等，更有「蒜蓉松葉蟹吃到飽」饗宴。預訂並綁定信用卡，還可享受額外禮遇。

圖／台北喜來登大飯店提供
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府城驕傲「阿霞飯店」榮登「十二廚」 精選臺式美食

作為台南的代表性餐廳，「阿霞飯店」自創立以來已超過一甲子，傳承著台灣美食的經典。現在，第三代傳人吳健豪將其家族的傳統美食帶到了台北喜來登大飯店。「府城美食節」將是食客們品嚐阿霞飯店特色菜色的絕佳機會，無論是早午晚餐，都能品嚐到道地的台南風味。

重現府城滋味 於舌尖盡顯台南之美

這次的美食盛宴將呈獻各種精緻菜色，包括招牌蝦棗、阿霞蟳丸、炸豬肝捲、特色粉腸等。而「阿霞飯店」的經典湯鍋、生炒鱔魚意麵、避風塘金沙肋排等菜色也不容錯過。另外，甜品餐檯也將提供多款傳統糕點，讓食客們盡情品味府城的美食文化。

圖／台北喜來登大飯店提供
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圖／台北喜來登大飯店提供
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圖／台北喜來登大飯店提供
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這場「府城美食節」將持續至一段時間，讓食客們有充足的時間品味台南之美。立即預訂一同享受這場美食盛宴吧！

圖／台北喜來登大飯店提供
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古早味 吃到飽 海鮮 米其林 鮑魚

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