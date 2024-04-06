台南必訪壽司！美式壽司風格獨具 「蒜香虱目魚卷」在地人狂推

位於台南中西區、地處赤崁樓旁街巷裡的【捲捲米美式壽司店】已在當地經營5年多的時間，憑藉著獨有日式壽司、美式壽司兼併的特色菜單，以及店內師傅淬鍊多年的專業功力，打造出一道道精緻又美味的壽司料理，新鮮的食材與絕佳的口感，幾年的時間裡，不僅在當地居民間享有高人氣，好口碑更是吸引到許多旅客們慕名而至！

店內整體環境結合了美式與熱帶氣息的風格，充滿設計感的配色與線條設計，搭配滿滿的綠意植栽襯托出自然清新的格調，巧而溫馨的座位設計、桌與桌之間的適當距離，都讓前來內用的客人得以享受到自在舒適的用餐體驗。

▲曾有知名綜藝節目愛玩客到店參訪拍攝介紹。

▲醬料區與餐具自助區。

店家提供的餐點品項大致可分為美式與日式壽司兩大類，再細分為美式壽司卷系列、握壽司系列、軍艦壽司系列、丼飯系列、炒烏龍麵系列及各式單點小品，另外也有提供暖心的湯品、解渴的飲品和套餐升級的方案，皆可依照個人喜好自由選購或升級。

干貝火山炸卷

將壽司卷油炸處理後，放上生干貝、蟹味棒、酪梨、魚卵、蟹味沙拉等食材，最後淋上自製的辣美乃滋醬，宛如火山噴發的造型設計，令人眼睛為之一亮。一口吃下，多樣食材帶來的鮮甜氣息結合酥脆的口感，相當驚艷！

澳式酪梨炙鮭

人氣極高的澳式酪梨炙鮭，為老闆特意將曾在國外工作時的美味帶回台灣，以獨門的手法重現來自澳大利亞的經典口味，炙燒的鮭魚搭配新鮮的酪梨，獨有的鮭魚焦香與清爽的果酸香氣交織出絕妙的滋味，一吃就愛上！

蒜香虱目魚卷

可謂是全台首創的壽司口味蒜香虱目魚卷，來台南才吃的到！在主廚將虱目魚搭配蒜香調味，並細膩的將其煎煮至微焦後，切塊放至壽司上方，再鋪上滿滿的蟹味沙拉、魚卵與奶油乳酪，層次感十足的品味體驗，直接列入必點名單！

過去曾於澳大利亞的壽司店工作多年的老闆，在親身體會到美式壽司的獨到之處後，在基於本身對料理的興趣與熱忱之下，決定將這份好味道帶回台灣，在台灣開創出獨樹一格的特色美食！

【捲捲米美式壽司店】

營業地址：台南市中西區赤嵌街21號

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30（周一公休）

店家電話：062224088

粉絲專頁：bit.ly/3PlQSFu





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