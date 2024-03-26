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免門票詩意美景！ 漫步台南鹽水「台灣詩路」賞春日木棉花道 品味庭園咖啡、悠閒下午茶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Martin Chen授權
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快來抓住紅色木棉花美景！ 台南鹽水有一處充滿詩情畫意的「台灣詩路」免門票景點，清幽的田園風光搭配充滿文學氣息的造景，更可以欣賞詩路兩旁種滿火紅絕美的木棉花道迷人景色。

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「台灣詩路」文學步道園區是由愛好台灣文學的林明堃先生打造，在木棉道下建造了台灣詩小路，將膾炙人口的台灣詩，燒製成陶片，仿竹簡的樣式呈現在紅色磚牆上，陳列在道路的兩旁。

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每年3月至4月間是春日「木棉花道」盛開期，遊客紛紛來此取景拍攝美景，在夕陽下拍攝鄉間美景，有一種返璞歸真的寧靜感；園區設有販賣部，販售在地農特產品，也有庭園咖啡可以來杯下午茶，以及在充滿綠意的預約制餐廳裡享用美食喔！

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到了9月至11月則是美人樹花期，另一段種滿美人樹「美人步道」，別有一番風情。

台灣詩路

地點:台南市鹽水區田寮里68號

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