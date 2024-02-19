麵食控推爆了！台南「文青風酸辣粉」百來元開動 閉眼點「肉燥酸辣粉、肥腸乾拌麵」超過癮

台南景點都玩膩了？這次甲咪不帶大家玩市區，今天到台南的官田，要帶大家去一個超酷的市內景點。這裡不用門票，還有換裝體驗、手作體驗跟新奇的知識。如此實惠又有趣的地方到底是哪裡呢，快跟著甲咪出發一探究竟吧！ReadyGo～

2024-02-14 12:01