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麵食控推爆了！台南「文青風酸辣粉」百來元開動 閉眼點「肉燥酸辣粉、肥腸乾拌麵」超過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@money9992授權
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美食之都生力軍+1！台南中西區新店報報，主打文青麵食的「六六大順中式小麵」在美食之都飄香，吃過都讚「價格不貴、份量足」，點得到夠味酸辣粉、乾拌麵及各式豐富小菜，百來元就能吃到一碗暖呼呼的好麵與好料，麵食控趕緊收藏起來！

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台南人好幸福！台南新開店「六六大順中式小麵」受到許多網友及部落客推薦，有別於一般麵食店，店面主打文青風格，超人氣招牌「酸辣粉」及「乾拌麵」百元就開吃。部落客花露露分享，「肉燥酸辣粉」集結酸辣麻香，搭配咕溜酸辣粉，吃起來好過癮；「肥腸乾拌麵」則以日本烏越麵粉自製而成，麵體Q彈不爛，加上經過仔細處理的滑嫩肥腸，撒上靈魂碎花生，口感香氣都提升一層次，肉肉控還有「排骨老火鍋乾拌麵」可品嘗，一口肉一口麵超滿足。

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除了好味麵食外，還有「酸豆角肉末、青菜、涼拌四季豆、感動皮蛋」等多款小菜可搭配，尤其是「皮蛋」還能加進麵裡拌著吃，喜愛皮蛋的朋友一定會超愛。不少看到探店後記的網友都表示「燒到了」、「有肥腸我先按讚」、「去吃過好幾次 超愛吃」，快快加入你的台南美食清單吧！

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六六大順中式小麵

地址：台南市中西區慶中街66號

營業時間：11:30-21:00

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