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免門票、CP值超高「台南室內景點」！可以DIY也可以扮裝拍照

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / ReadyGo
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台南景點都玩膩了？這次甲咪不帶大家玩市區，今天到台南的官田，要帶大家去一個超酷的市內景點。這裡不用門票，還有換裝體驗、手作體驗跟新奇的知識。如此實惠又有趣的地方到底是哪裡呢，快跟著甲咪出發一探究竟吧！ReadyGo～

台南景點-天一中藥生活化園區

你熟悉中藥嗎？

相信大家不管是小時候或是現在，多多少少都有吃過中藥或是看過中醫的經驗吧！今天甲咪來到台南官田的「天一中藥生活化園區」，這裏是以「中藥」、「中醫」為主題的文化園區。不僅展示著各式各樣的中藥藥材，也告訴大家中醫如何幫大家看病，還有一些小知識。

圖 / ReadyGo
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圖 / 天一中藥生活化園區
圖 / 天一中藥生活化園區

中藥鋪也可以拍？還有可愛裝扮

你以為這裡就只是知識型的觀光文化園區嗎？NoNo大錯特錯，在「天一中藥生活化園區」內有設置一處小小的中藥坊場景讓你可以盡情的拍照留念。除此之外，這裡也可以穿可愛的服飾（$100/20分鐘/套），有格格造型、俠女造型也有皇帝的造型。不過衣服是直接套在自己本身的衣服上，建議想扮裝的朋友可以穿的貼身一點比較舒服喔！

圖 / ReadyGo
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甲咪當天的造型是「俠女」！露出的帽踢告訴大家要穿貼身一點的衣服來拍照比較好看喔～這個「天一本舖」就是甲咪小時候印象中的中藥坊，看著藥師用「戥仔」慢慢的將小鐘垂跟另一邊的藥材變平衡就覺得超酷超好玩的！在這裡也可以拿起道具裝模作樣一下喔～

每季都有不同的手作DIY

都來到文化園區了，怎麼會少了「手作DIY」呢？「天一中藥生活化園區」每季都有不同種類的手作DIY，有擴香石、手作花露水、漢方茶包、染布跟拼貼畫，更多資訊可以直接到「天一中藥生活化園區」官網查看資訊喔！

圖 / ReadyGo
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每項手作DIY的材料都是中藥材，最讓甲咪驚訝的是原來石膏粉也是中藥材呢！所以才會出現「擴香石」這項DIY，每項DIY都能做出屬於自己獨一無二的作品，工作人員也都很有耐心的教導著我們。漢方茶包還能體驗自行抓藥的樂趣，算是圓了甲咪小時候想玩那個天秤的願望呢。

餓了也沒關係，就來吃小點吧！

扮裝、拍照、吸收知識跟DIY肯定耗費不少體力，一整天玩下來也是會餓的。「天一中藥生活化園區」內有販賣一些小點、滷味等，都是真的有加入中藥材去熬煮的喔！不過藥膳味不會太重，反而讓滷味更增添口感層次呢！還有仙楂烏梅汁可以解解渴，不會太甜，很順口。

圖 / ReadyGo
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小編悄悄話

雖然「天一中藥生活化園區」佔地沒有其他觀光文化園區那樣很大，但麻雀雖小，五臟俱全。而且這裡CP值最高的是什麼，門票免費！不論是夏天太陽太大想找地方避暑，或是冬天不想在外面吹風，都可以來這個CP值超高的台南景點喔！

地址：台南市官田區工業路31號

電話：06 698 5800

營業時間：週一～週日 08:00-12:00,13:00-17:00,週五六休息

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CP值 DIY 觀光

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