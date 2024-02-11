快找時間來台南吃一輪吧！分享11間東山美食小吃，一日遊安排起來

Ann和榜哥在N年前南北跑業務的空檔時，就曾為了一探台南東山的東山鴨頭到底跟我們一般常吃的東山鴨頭有什麼差異，刻意繞路前來東山走訪；但時隔多年，說真的已經沒什麼太多的印象，而這次假日就特地帶著蔬果姐妹一同來台南東山走走，順道讓她們小小的了解台南東山市區。

【台南東山-交通位置及特產】

台南東山位在台南的東北部，鄰近周圍的區域有嘉義縣大埔鄉、新營區、後壁區、柳營區、六甲區、楠西區、白河區等，全區為平原與山地交會地帶，在地理位置上屬於大新營地區的一部分，而東山區主要的經濟活動是以農業為主，主要的作物有水稻、甘蔗、香瓜、椪柑、柳丁、龍砍、咖啡等，而東山其實最有名的是東山咖啡，主要產區位在市道175號一帶，所以該道路又稱為「東山咖啡公路」或「175咖啡公路」，沿途除咖啡樹海外，也有不少咖啡館，全長約20公里。再來有名的就是東山鴨頭，這次就來瞧瞧我們全家人在東山吃喝了什麼小吃美食？

●東山威記原汁排骨湯

東山威記原汁排骨湯餐點的選擇有飯類、湯品、涼麵等，也或是可以直接點選超值套餐喔！餐點內用外帶皆可，但內用的位置不多，所以在用餐時客可能會需要等候一下下。

這天我們點選了兩份超值套餐以及一份皮蛋涼麵還有一碗雞油蔥飯，自己是蠻推薦他們家的原汁排骨湯，排骨燉的很軟嫩，湯頭也很順口好喝！土雞肉飯以及雞油蔥飯還算不錯，至於五香燻雞飯則是讓我們覺得醬汁比例過多有點過鹹。

東山威記原汁排骨湯

營業時間：10:30-18:00

營業地址：台南市東山區達雲路一段3號

營業電話：0980-341914

●東山煎肉粿

據說煎肉粿是台南的特色銅板小吃且還有南北派之分，南派是肉粿，北派是米粿，而這次來東山有看到煎肉粿當然不能錯過！這天在等候餐點時有聽到老闆的媽媽跟其他客人解釋他們家的肉粿是源於台南永康娘家，然後再傳承教受給孩子。

東山煎肉粿的粿，算屬米粿且是純手工製作而成，主要成分就是在來米，吃起來的口感很軟嫩很Q，然後加上荷包蛋、碎肉等再淋上羹湯，湯頭微甜又不油不膩，整份煎肉粿都是真材實料，而愛吃辣的朋友可一定要加辣來品嘗會更加分。

東山煎肉粿

營業時間：06:30-11:00

營業地址：台南市東山區中興路39號

營業電話：0932-835-132

●張記東山肉圓

張記東山肉圓，是東山在地人人皆知的老字號肉圓店，據說是從民國50年經營至今。

有賣肉圓、糯米腸、貢丸湯、魚丸湯以及炸豬皮，肉圓跟糯米腸基本上是共鍋油炸，原本以為肉圓會很油膩，但吃起來還真不會，主要是因為先蒸後炸，肉圓的內餡是碎肉塊很香不會有死咸感，重口味的朋友就一定要沾醬來吃，才會會覺得比較有味道，且吃肉丸的器具-竹叉子子超特別(很古早味風)；手工糯米腸則是每口都吃得到花生，還算不錯！

張記東山肉圓

營業時間：09:00-19:00(週二休)

營業地址：台南市東山區中興路91號

營業電話：06-6800709

●東山無名燒肉飯

東山無名燒肉飯和張記東山肉圓是同個位置，只是張記東山肉圓在騎樓，而東山無名燒肉飯在店內，他們是親戚，點餐結帳分開處理，但用餐位子是可以共用。

東山無名燒肉飯算是在地人早午餐的選擇，統一排隊點餐，基本上大家都必點燒肉飯(大小碗之分)，然後再跟老闆點選其他們配料、湯品等，簡單說真就是無菜單料理，而餐點都是現點現處理，所以要花點時間等候！

這天我們點了一份小碗的肉飯加蛋，只要30元，肉飯算是肉燥飯再加上店家現切的肉絲，品嘗起來真的很古早味，但蛋就有點鹹了！

東山無名燒肉飯

營業時間：06:00-13:30(隔周五休)

營業地址：台南市東山區中興路91號

營業電話：06-6801708

●日喜粉圓豆花

12月份的台南其實在白天還是很熱，這是不免就想要來碗清涼的甜品(飲品)，這時不妨可以考慮來日喜粉圓豆花吃一碗綜合冰！店家親切又熱情，店內環境乾淨明亮。

而一碗綜合冰40元，內有豆花、綠豆、紅豆、愛玉、粉圓、粉條等，料多又實在，糖水不會讓人覺得很甜膩，冰不夠還可續加，飯後來上一碗真的超級飽。

日喜粉圓豆花

營業時間：07:30-17:00

營業地址：台南市東山區中興路106號

營業電話：06-6800324

●東山阿華砂鍋魚頭

這趟來東山吃吃喝喝，Ann早就把阿華砂鍋魚頭放在口袋名單內！因為我們夫妻倆很愛吃砂鍋魚頭內熬煮到很入味的白菜，當然還有湯頭，但每次到餐廳用餐的砂鍋魚頭真的都是大鍋到爆，我們根本無法消耗，而阿華砂鍋魚頭就是一碗一碗的湯，且價位便宜料多又實在，不來吃一整個就對不起自己。

這天點了一碗砂鍋菜+魚肉以及一碗小碗的豬油拌飯，原本是要點砂鍋菜+無刺魚肉，但店家說調不到貨(過年前)，所以無刺魚肉就沒能吃到，但砂鍋菜+魚肉真的很不錯，湯頭清爽不油膩，料多且白菜好吃，豬油拌飯也很古早味喔！

東山阿華砂鍋魚頭

營業時間：10:30-19:30

營業地址：台南市東山區中興路15號

營業電話：0913-227820

●東山古腸新古早味糯米大腸

初次來到東山古腸新古早味糯米大腸，不知道點什麼餐點，其實蠻推薦大家點個小份250元的招牌三寶來品嘗看看，內有糯米大腸、黑香腸、炸肥腸，大約2~3人份，當然除了招牌三寶以外，他們還有大腸蚵仔麵線、臭豆腐、湯品等等可以選擇，不論內用外帶其實都很適合！

Ann和榜哥覺得東山古腸新古早味糯米大腸的糯米腸跟肥腸真的好吃，肥腸處理得很好，沒有腥味且炸得外酥內嫩，配著蒜泥吃真的搭到爆。

東山古腸新古早味糯米大腸

營業時間：10:30-18:00

營業地址：台南市東山區中興路46號

營業電話：06-6802845

●王家鴨排

東山市區內有三、四家專賣東山鴨頭的店家，Ann和榜哥是蠻喜歡王家鴨排，除了鴨排可以點選，當然也是鴨頭、脖子、鴨翅、鴨腳、米血、豆干、甜不辣等等可以選點，價位都清楚明瞭！

王家鴨排的鴨排有全隻跟半隻可以選擇，推薦王家鴨排是因為他們會另外在淋上醬汁，而且是用紙碗裝，所以不論是內用外帶都很方便，而王家鴨排所有餐點都是現點現炸，像是鴨排就是現點現剁現炸就比較花時間等候，但我們覺得是值得，因為醬汁配著鴨排來吃真的好吃且不會乾柴。

王家鴨排

營業時間：10:00-18:30(假日延長到19:00)

營業地址：台南市東山區中興路36號

營業電話：06-6801035

●歹吃貴又真歹改烤玉米

位在冬山農會前這家烤玉米，名字取的真的很可愛！烤玉米3支100元，是真的很便宜，但要買一支都還不行，老闆都會說3支100很便宜，而烤玉米的口感可以跟老闆告知要硬一點還是軟一點，老闆都會客製化來處理。

歹吃貴又真歹改烤玉米是以傳統木炭烘烤，烤過熟成後會先放一邊，等客人購買才會再二度烘烤，但可能醬料刷的不夠厚，味道就不夠重，且也沒有古早味烤玉米的香氣跟味道，好吃與否就見仁見智。

歹吃貴又真歹改烤玉米

營業時間：六日10:00-17:30

營業地址：東山區農會前

營業電話：0988-721480

●合記東山鴨頭

假日來到合記東山鴨頭就可以看到滿滿的人潮在攤子前劃單等餐點，記得來到這就是直接拿單子勾選餐點再去結帳，服務人員就會跟你號碼牌，叫號就可以領取餐點，基本上等候的時間都不會太久，也有提供內用的座位供客人使用。

合記東山鴨頭的餐點價位也是十分得清楚明瞭，而合記東山鴨頭的口味味道其實沒這麼重，是偏甜的口味帶點微微的中藥味道，不論內用外帶也都很適合，他們也貼心的設置洗手檯供客人用餐完畢後可以洗走喔！

合記東山鴨頭

營業時間：10:00-18:50

營業地址：台南市東山區中興路24號

營業電話：06-6802032

●籃記東山鴨頭

下午1點之後才有販售的籃記東山鴨頭，營業時間一到就可以看到不少排隊人潮，但基本上不會等太久，而籃記東山鴨頭有兩個攤位，是同一家沒錯，但販售的品項略有不同。一攤主要是買鴨頭、脖子、鴨翅、鴨腳等，另一攤則是甜不辣、米血、豆干、鳥蛋等等。真心說在東山市區內有蠻多家東山鴨頭可以選擇，建議大家都可以各買一點來品嘗看看喔！

籃記東山鴨頭

營業時間：13:00-18:00

營業地址：台南市東山區中興路11號

營業電話：06-6802856

Ann和榜哥簡單的分享這次我們在東山市區吃喝的小吃美食，真心的大力推薦王家鴨排、東山古腸新古早味糯米大腸、阿華砂鍋魚頭、煎肉粿等給大家喔！在這也要說東山市區內的小吃美食價位都不算貴且店家都很親切熱情！吃飽喝足後，大家也可以到175咖啡公路找間咖啡喝喝咖啡喔！快快安排台南東山一日遊吧！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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