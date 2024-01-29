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一定要收藏！「幾米藝術裝置」點亮台南 加碼8天「小團圓燈籠」免費送 活動時間資訊一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新營文化中心粉絲專頁
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幾米在台南！治癒系繪本創作「幾米」帶著療癒力量登陸台南新營，即日起在新營文化中心廣場設置戶外藝術裝置，有別於平時穿著黑衣的小男孩，本次換上新衣與微笑月亮一同點亮夜晚。除了有大型幾米裝置外，還有「小團圓燈籠」免費發放，想要擁有的朋友請接著往下看吧！

圖／新營文化中心粉絲專頁
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治癒系「幾米」溫暖台南，即日起至3/24，幾米創作中極具代表性的小男孩和掉落人間的月亮來到新營文化中心廣場，帶來溫暖且溫柔的「團圓·微光」戶外藝術裝置展，並在每日17:00～21:00亮燈，為城市點上最溫暖的光亮。

圖／新營文化中心粉絲專頁
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此外，本次裝置展同步帶來會發光的「小團圓燈籠」，渾圓造型與溫暖微笑圖樣超值得收藏，吸引大批民眾排隊領取。前幾天錯過了不要緊，還有2/3、2/4、2/17、2/18、2/24、2/25、3/2及3/3等8天發放日，每日限量50個，活動當日工作人員會依現場排隊順序初步計算人數，排隊者須公開上傳幾米裝置現場照片，於臉書/IG貼文打卡地標新營文化中心，確認以上符合活動資格即予號碼牌，並憑號碼台兌換「小團圓」乙個。

圖／新營文化中心粉絲專頁
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圖／新營文化中心粉絲專頁
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2024幾米Singing台南「團圓·微光」戶外藝術裝置展資訊

地點：新營文化中心廣場（台南市新營區中正路23號）

日期：即日起～3/24，亮燈時間：每日17:00～21:00

展覽活動：活動頁面

備註：廣場上請勿奔跑、勿觸摸作品

「小團圓燈籠」發放活動資訊

發送日期：2/3、2/4、2/17、2/18、2/24、2/25、3/2及3/3，每日限量50顆

發送時間：活動當日16:00開始發放

發送地點：新營文化中心1樓服務台旁（側門）

活動條件：前50名排隊者須公開上傳幾米裝置現場照片，於臉書/IG貼文打卡地標新營文化中心，如資格不符經檢查後須重新排隊

活動細則：請依排隊動線依序排隊（超過50人，請不要再排隊）

14:00 工作人員依現場排隊順序初步算人數；15:30 工作人員開始確認打卡，並發放號碼；16:00 憑號碼牌，依序兌換領取小團圓

備註：實際活動情形以主辦方為準

圖／新營文化中心粉絲專頁
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