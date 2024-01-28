最Chill高空下午茶！KADOKADO雞蛋糕「印象台灣2.0」復古味爆棚 加碼飲料杯新裝、激推「特調珍奶」

強強聯手登陸101！文青國宴「白水豆花」與主打各式造型雞蛋糕「KADOKADO」聯名合作，不僅插旗101 89樓觀景台飄香，加碼推出長達逾兩個月的「Lucky 2024幸運上上籤」活動，消費滿額就能試手氣，有機會把獨家紅包袋、50元優惠折價券等實用好禮帶回家。

圖／KADOKADO提供

KADOKADO「印象台灣2.0」造型雞蛋糕懷舊又具趣味，一組7入190元。圖／KADOKADO提供

即日起至3/31，白水豆花與KADOKADO推出「Lucky 2024幸運上上籤」，只要單筆消費滿388元，即可参加抽獎，有機會抽到許願紅包袋、幸運紅龜粿帆布包等優惠折價券50元。圖／KADOKADO提供

以萌萌造型雞蛋糕聞名的「KADOKADO」於去年推出「印象台灣」系列雞蛋糕引發話題，包含復古電風扇、電鍋、珍珠奶茶、藍白拖、傾斜郵筒及擲杯等具有濃厚台味造型雞蛋糕，2024年更是升級新推「印象台灣2.0」，將60年代獨有產物變身香噴噴雞蛋糕，打造國術館銅人、多多、小籠包、留聲機、摩托車、公賣局招牌及大吉大栗等造型，在雞蛋糕界吹起一股復古懷舊風。

KADOKADO「印象台灣2.0」造型雞蛋糕懷舊又具趣味，一組7入190元。圖／KADOKADO提供

國術館銅人、多多統統變身香噴噴雞蛋糕。圖／KADOKADO提供

此外，為響應環保，「KADOKADO」飲品紙杯換上新裝，透過手繪呈現從101大樓89F觀景台往下俯瞰的台北各地標景點，獨特又別具一格，直接化身打卡最佳道具，能夠在89樓觀景台喝上一杯台灣代表「珍珠奶茶」，讓人直呼「太Chill了吧！」

KADOKADO使用靜岡玄米茶特調「靜岡小穀珍珠鮮奶茶」，一杯售價200元。圖／KADOKADO提供

圖／KADOKADO提供

白水豆花ｘKADOKADO 101獨家聯名高空店

地址：台北市信義區信義路5段7號89樓觀景台