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麵包控暴動了！多款統一麵包「全部65折」 內行人一次狂掃20個 神秘地點大公開快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@foodabite_0325授權
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麵包控都暴走了！居然有一處神秘地點能夠以65折的超殺折扣買到各式「統一麵包」，部落客艾比☓卡比大方分享，只花100元就帶走五個麵包，超級便宜又划算，真的要衝一波掃貨啦！

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月底救星！「統一麵包中壢廠」販售各式自廠出產麵包，包含超商架上常見的蛋黃奶香麵包、乳酪捲餡、紅豆麵包、藍莓寒天貝果等人氣麵包，重點是全部統統打65折，且非即期品，有效賞味期有兩三天，還會開發票，一整個超狂超好康。

有內行的網友透露，這些特價麵包有時是產線多做，有時是日期打錯，所以以優惠價格出售，品質與美味程度跟超商販售的一模一樣，因此讓不少人直呼「太酷了吧，有這種地方！」、「太佛心了」。

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部落客艾比☓卡比貼心提示，假日的麵包種類比較多，建議可以選擇假日前往選購。有網友表示「我最多買快20條派斯還有一堆麵包，(總價)不到600」，也有人買了20個麵包，折後只要212元，這不一袋一袋買都說不過去啦。

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統一麵包中壢廠

地址：桃園市中壢區定寧路15號

營業時間：平日15:00-17:30、假日14:00-17:30（或售完為止）

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