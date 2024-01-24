不必飛韓國！台中就吃得到「3種口味扁可頌」 超級搶手一出爐就售空 沒預訂吃不到

巴蕾麵包繼巨大可頌，這次再推最近夯到不行的扁可頌，想吃扁可頌的朋友們不必飛韓國，在台中巴蕾麵包也吃得到囉，跟巨大可頌一樣一出爐就被搶空，想買扁可頌的朋友建議事先預訂，免得撲空啦！

巴蕾麵包位置

巴蕾麵包在台中有兩間店，一間位在台中西區美村路上，另一間位在台中南屯大業路上，糖糖這次是來到位在大業路與大聖街口的巴蕾麵包大業店，距離台中捷運水安宮站不遠，提醒大家這帶紅線停車抓很嚴，建議大家停好車再走過來買麵包。

巴蕾麵包環境

巴蕾麵包的空間還蠻寬敞的，麵包種類也非常多，是說糖糖第一次來買扁可頌忘記預訂，下午三點直接跑現場買已售空，真的超級搶手，建議大家提前先預訂。

冰糖扁可頌 50元

巴蕾麵包的扁可頌目前共有三種口味，冰糖扁可頌、明太子扁可頌及起司扁可頌，冰糖扁可頌是以原味可頌下去壓扁後再撒上冰糖點綴，建議買回家再回烤後口感比較酥脆，多了冰糖的香甜及脆粒口感，層次更豐富。

明太子扁可頌 60元

巴蕾麵包的明太子扁可頌算是三款中口味比較偏重的，口感香酥，中間帶有可頌的紮實感，每一口的伴隨著明太子的迷人鹹香。

起司扁可頌 55元

起司扁可頌還沒入口就聞到濃濃的起司鹹香，巴蕾麵包的起司扁可頌不是添加起司片也不是乳酪絲，而是原味扁可頌灑上滿滿的起司粉，一入口就可以感受到濃濃的起司鹹香，喜歡起司的朋友會很愛。

巴蕾麵包的扁可頌除了單吃，也可以加熱嘎逼一起享用別有一番風味～想吃扁可頌不必飛韓國，在台中巴蕾麵包也吃的到，記得提前預訂，免得撲空啦！

巴蕾麵包 – 大業店

電話：04-23273268

地址：台中市南屯區大業路188號

時間：10:00~20:00

臉書：https://www.facebook.com/palaisbakery/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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