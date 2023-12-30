向2023說掰掰！與雲林「太平老街燈籠秀」一起迎接2024，還有經典美食要吃爆
跨年就衝了啦！雲林太平老街的燈籠秀再度精彩亮相，時間自12/23一直持續至明年3/31，整條老街彷彿穿上濃厚的過年氛圍，為遊客帶來歡樂的視覺盛宴。斗六燈會太平老街，以其壯觀的燈光裝置而聞名，呈現一片璀璨的燈海，為夜晚的街頭注入無盡的活力。
太平老街的建築起源於日治時代，其巴洛克式風格與歷經百年的歷史交相輝映。作為斗六市的百年人文古蹟，老街延伸至中華路燈區，並達到新興宮，形成總長逾1.6公里的壯闊景觀。整條街道上高懸的萬盞燈籠，融合裝置藝術的獨特風格，將燈籠藝術展延伸至3月31日。
漫步太平老街，不僅能欣賞到百年古蹟的建築風采，更能沉浸在燦爛燈光中。這個歷史悠久的地方，展現出古今交融的迷人魅力。而在瀰漫著燈光的夜晚，不妨路過街頭攤位，品嚐當地特色美食，例如燒仙草等經典小吃，還能同時欣賞燈籠的美麗燦爛，趕快揪團跨年夜晚美拍，讓2024年更加璀璨有趣吧！
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