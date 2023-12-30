向2023說掰掰！與雲林「太平老街燈籠秀」一起迎接2024，還有經典美食要吃爆

udn走跳美食／涼子是也 秀里蚵嗲應該是台南將軍區人氣最高的蚵嗲小吃了吧！我們假日中午到訪秀里蚵嗲，整整等了1小時又20分鐘才終於拿到蚵嗲，生意超級好的呀！ 台南將軍漁港旁的青鯤鯓小漁村，

2023-12-23 16:00