快訊

辯論會台上唇槍舌戰…吳欣盈遭拍台下昏睡 聲音沙啞無奈吐原因

卓蘭露營區父子落水意外 搶救後雙雙宣告不治

向2023說掰掰！與雲林「太平老街燈籠秀」一起迎接2024，還有經典美食要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／instagram網友莫莉攝影授權提供
圖／instagram網友莫莉攝影授權提供

跨年就衝了啦！雲林太平老街的燈籠秀再度精彩亮相，時間自12/23一直持續至明年3/31，整條老街彷彿穿上濃厚的過年氛圍，為遊客帶來歡樂的視覺盛宴。斗六燈會太平老街，以其壯觀的燈光裝置而聞名，呈現一片璀璨的燈海，為夜晚的街頭注入無盡的活力。

圖／instagram網友莫莉攝影授權提供
圖／instagram網友莫莉攝影授權提供

太平老街的建築起源於日治時代，其巴洛克式風格與歷經百年的歷史交相輝映。作為斗六市的百年人文古蹟，老街延伸至中華路燈區，並達到新興宮，形成總長逾1.6公里的壯闊景觀。整條街道上高懸的萬盞燈籠，融合裝置藝術的獨特風格，將燈籠藝術展延伸至3月31日。

圖／instagram網友莫莉攝影授權提供
圖／instagram網友莫莉攝影授權提供

圖／instagram網友莫莉攝影授權提供
圖／instagram網友莫莉攝影授權提供

漫步太平老街，不僅能欣賞到百年古蹟的建築風采，更能沉浸在燦爛燈光中。這個歷史悠久的地方，展現出古今交融的迷人魅力。而在瀰漫著燈光的夜晚，不妨路過街頭攤位，品嚐當地特色美食，例如燒仙草等經典小吃，還能同時欣賞燈籠的美麗燦爛，趕快揪團跨年夜晚美拍，讓2024年更加璀璨有趣吧！

圖／instagram網友莫莉攝影授權提供
圖／instagram網友莫莉攝影授權提供

編輯推薦

老街 跨年 燈會 裝置藝術 小吃

相關新聞

向2023說掰掰！與雲林「太平老街燈籠秀」一起迎接2024，還有經典美食要吃爆

跨年就衝了啦！雲林太平老街的燈籠秀再度精彩亮相，時間自12/23一直持續至明年3/31，整條老街彷彿穿上濃厚的過年氛圍，為遊客帶來歡樂的視覺盛宴。斗六燈會太平老街，以其壯觀的燈光裝置而聞名，呈現一片璀璨的燈海，為夜晚的街頭注入無盡的活力。

最空靈的山林燈節！ 2024龍崎光節「空山祭」 17件大型燈光藝術 精彩布置台南虎形山公園

最空靈的山林燈節！ 2024龍崎光節「空山祭」 17件大型燈光藝術 精彩布置台南虎形山公園

3公尺水晶球燈超大！「南科璞馨公園」主題燈飾每日點燈時間曝，還可一路拍到過年

「南科璞馨公園」，位於台南市新市區大順三路，日前打造童話般奇幻的樂園，滿滿燈飾綻放異彩，整個公園瀰漫著濃厚的童趣氛圍，每一處都被華麗璀璨的燈飾點綴，呈現令人目不暇給的美麗景象，很適合夜晚美拍打卡！

貓奴們約起來！隱身巷弄的森林系復古工業風「特色早午餐x義大利麵x漢堡」 店內有可愛貓咪陪伴好療癒

udn走跳美食／涼子是也 漫漫弄是台南人氣很高的特色早午餐、排餐、義大利麵，Google 破千則評價有高達 4.6 的高分，位置在鹽埕圖書館附近的小巷弄非常隱密，不過一走進來立刻被漫漫弄爬滿藤蔓

假日排隊一小時起跳！ 台南「秀里蚵嗲」隱身巷仔內的人氣青鯤鯓蚵嗲 海產新鮮肥美

udn走跳美食／涼子是也 秀里蚵嗲應該是台南將軍區人氣最高的蚵嗲小吃了吧！我們假日中午到訪秀里蚵嗲，整整等了1小時又20分鐘才終於拿到蚵嗲，生意超級好的呀！ 台南將軍漁港旁的青鯤鯓小漁村，

饕客眼睛一亮！ 台南「東山、鹽水」美食清單&攻略大公開

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市小吃享有盛名，到了台南東山區、鹽水區，同樣有各式美味亟待遊客發掘，日前台南市政府觀光旅遊局也特別推薦東山區、鹽水區景點及在地美食好滋味。東山最為知名的即是龍眼乾，以土窯古

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。