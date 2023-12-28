把夜市搬進百貨公司！「Anybears潮遊樂園」快閃忠孝SOGO 攜手寧夏夜市推「一站式吃美食」 加碼天天抽免單

軟糖熊熊又來了！軟糖熊潮流品牌「Anybears」2023年末最後一檔，快閃SOGO忠孝館，以「Anybears潮遊樂園」為主題，祭出可愛服飾買二送一及免單等超狂活動，還有展期限定美食可嘗，打卡超萌「軟糖熊雞蛋糕」趁現在！

圖／SOGO百貨粉絲頁

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潮流品牌「Anybears」降落SOGO忠孝館12樓，即日起至2024/1/9，打造「Anybears潮遊樂園」，除了有軟糖熊服飾限時買二送一、消費滿額贈限量香水熊等活動外，消費滿千即贈代幣一枚，展場限定拍貼機、品牌夾娃娃機免費玩。加碼「天天抽免單」，每日15:00、17:00、19:00，前50名消費者憑發票即得熊熊賽跑參賽券，由電腦隨機抽出「當日整單免費」的幸運兒。

圖／SOGO百貨粉絲頁

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不僅能買新衣、嗨玩拍貼，展場更有「超巨大軟糖熊」迎賓排排站，螢光色系超顯眼，加上軟糖熊的呆萌表情與經典姿勢，免費讓你拍好拍滿。此外，年末最終章最大亮點就是「Anybears x 寧夏夜市」美食一條街，手搖、大腸麵線、轟炸魷魚、花生捲冰淇淋等夜市美食一站式搞定，記得再買一份爆萌「軟糖熊雞蛋糕」打卡IG羨煞眾人吧。

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Anybears潮遊樂園 快閃資訊

活動時間：2023/12/27～2024/1/9

活動地點：SOGO忠孝館12F活動會館

活動內容：線上DM