「佐登妮絲城堡」年末感恩大回饋！限時入園最低150元爽看「飄雪秀」

「佐登妮絲城堡」為了感謝與回饋2023年百萬人的熱情支持，特別祭出一整年的感恩回饋優惠。現在自12/30起，入園全票僅200元，團體、學生及65歲以上遊客更享特惠價150元，而星光票（17：00後入園）也只需150元。

圖／翻攝自佐登妮絲城堡粉絲專頁

城堡的感恩回饋價活動同時搭配跨年連假特色活動，為遊客帶來更多驚喜。像是在12/30起開始特別安排了多項精彩活動，包括每天晚上17：30 - 18：00的城堡歐風「飄雪秀」，讓遊客在布萊恩花園廣場沉浸於浪漫的雪景之中；至於星光晚餐更是別出心裁，特別為跨年假期（12/29-1/1）設計精緻用餐體驗，遊客可在17:00和18:30兩個時段享受美味佳餚，並提早14:00入園。

圖／翻攝自佐登妮絲城堡粉絲專頁

圖／翻攝自佐登妮絲城堡粉絲專頁

此外，城堡還舉辦「佐美喵遊行」，每週一、五、六、日多次出沒，為遊客帶來歡樂的時光。而城堡內的璀璨燈海更添上粉紅系的聖誕節留下的氛圍，妮絲公主花園、芎頂大廳等處處都彌漫著浪漫的聖誕氛圍。這是一個讓少女心大噴發的地方，絕對是拍照的最佳場所。

圖／翻攝自佐登妮絲城堡粉絲專頁

嘉義大林的佐登妮絲城堡位於大埔美園區三路15號，這片歐風城堡將傳統與浪漫完美融合是嘉義縣的一處絕美景點。在這裡感受到歐洲風情，彷彿置身童話世界。趁著感恩回饋優惠，一同來探索這座夢幻城堡，享受跨年的美好時光吧！