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最空靈的山林燈節！ 2024龍崎光節「空山祭」 17件大型燈光藝術 精彩布置台南虎形山公園

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權
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最美山林燈節開展了！ 台南第5屆「龍崎光節空山祭」自即起開展至明年2月18日，邀請民眾感受藝術家們巧思，一路精彩展演至明年農曆春節，快納入新年走春踩點好去處。

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2024龍崎光節 空山祭，以虎形山公園為基地，今年策展主題以「龍火餘燼」為創作，空山祭5年講述「自然、地方、人」的故事，而今元素系列進入《空地水風火》最後的「火」之階段，邀請15組台灣在地及來自韓國、澳門的藝術家，共搭建17件精彩的藝術創作，首先帶來策展動畫《龍火》，也為2024年臺南400開啟大門。

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「龍崎光節空山祭」是全國唯一採售票制大型光節，近年來頗受好評，本屆由於「餘燼」的策展主題，展場燈光設計為「由光而暗」，讓這件《光夢龍》將成為最亮的幻景入口。還有獨⼀無⼆的「深林秘境」為全沈浸式的登山步道，最當代的現場藝術。更有「龍崎竹編」、與南瀛天⽂館合作「星光導覽」、蠟燭陶藝等種種形式呈現。

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「2024龍崎光節－空山祭」展期期間每日晚間5時30分至10時點燈、最後入場時間為9時。並於12/30前，每日入場的前100民觀眾，至驗票區排隊，出示入場票券(不限票種_，由驗票工作人員贈送「空山毛巾」限量500份，相關詳情可關注「龍崎光節－空山祭」FB粉絲專頁。

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2024龍崎光節-空山祭

•展期：2023/12/23 – 2024/02/18

•點燈時間 : 晚上17:30 ~22:00(最後入場時間21:00)

•地點:虎形山公園(台南市龍崎區崎頂里新市子49號)

•現場會有交通管制，建議直接搭乘接駁車

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