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台南人生旅遊清單之一！「5大推薦必拍景點」從滑冰場再到圖書館都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／自南埕衖事臉書粉專 圖右上／台南觀光局提供 圖右下／自林百貨臉書粉專
圖左／自南埕衖事臉書粉專 圖右上／台南觀光局提供 圖右下／自林百貨臉書粉專

台南一直是許多人ㄧ生必去的城市清單之一。除了美食以外還有著令人驚艷的景點，而且都美到令人難以忘懷。UDN小編特地整理「五大台南必拍景點」，每個地方都散發著獨特的魅力一起來看看！

1. 安平荷蘭城：時光倒流的奇幻之地

首先一定要推薦安平荷蘭城，這座前身為「橡欣樓」的地標已經經過全面改造。現在，它包含了英國工業革命博物館、藝文推廣中心、商品販售和餐飲服務等多功能場所。特別的是，四樓的地中海觀景台提供絕佳視野，可以環視安平區的美麗景色，包括台灣八景之一的「安平晚渡」，保證陶醉於這絕美的風景之中。

圖／台南觀光局提供
圖／台南觀光局提供

圖／台南觀光局提供
圖／台南觀光局提供

2. 台南總圖：光影藝術的絕佳場所

現在圖書館都好美，特別推薦台南市立圖書館總館，這個室內空間充滿驚人的美感。一座紅色大型樓梯很特別，尤其陽光灑落的明亮光線，營造出充滿唯美的氛圍，閃光燈不停！

圖／台南市立圖書館官網
圖／台南市立圖書館官網

圖／台南市立圖書館官網
圖／台南市立圖書館官網

圖／台南市立圖書館官網
圖／台南市立圖書館官網

3. 林百貨：時光倒流的購物樂趣

林百貨過去享有盛名，這不是一個普通的百貨公司。經過再造，消費者可以購買懷舊雜貨，品嚐古早味的當地特色點心，還能欣賞到每層樓的獨特美感，這是來台南必訪的景點之一。

圖／自林百貨臉書粉專
圖／自林百貨臉書粉專

圖／自林百貨臉書粉專
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4. 太魯閣Roller186滑輪場：復古美式的拍攝天堂

太魯閣Roller186滑輪場的裝潢以復古美式風格為主，佔地寬敞的600坪空間，看得到復古電話亭、沙龍理髮廳和洗衣機店等，霓虹燈增添浪漫的氛圍。再加上提供租借鞋具和護具，是一個絕佳的約會場所。

圖／自太魯閣Roller186滑輪場臉書粉專
圖／自太魯閣Roller186滑輪場臉書粉專

圖／自太魯閣Roller186滑輪場臉書粉專
圖／自太魯閣Roller186滑輪場臉書粉專

圖／自太魯閣Roller186滑輪場臉書粉專
圖／自太魯閣Roller186滑輪場臉書粉專

5. 南埕衖事：經典冰淇淋與建築藝術的結合

位於台南中西區的南埕衖事，其實這是一家充滿日本建築大師藤本壯介「白色哲學」的冰淇淋專賣店，翻新之後什麼角度拍照都好看。值得一提的是需要購買導覽門票，價格為平日300元，假日350元，並可折抵NT.150元的消費。這個地方將給讀者帶來獨一無二的冰淇淋體驗和建築藝術之美。

圖／自南埕衖事臉書粉專
圖／自南埕衖事臉書粉專

圖／自南埕衖事臉書粉專
圖／自南埕衖事臉書粉專

圖／自南埕衖事臉書粉專
圖／自南埕衖事臉書粉專

圖／自南埕衖事臉書粉專
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