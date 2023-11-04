把台南吃掉！「賤人雞蛋糕」再進化 府城五大古蹟變身香脆下午茶 試營運還有隱藏版+優惠

在IG上以「賤人矯情」爆紅、超有哏的雞蛋糕又進化啦！這次與明年的「台南400年」活動結合，把五個台灣的古蹟變成香脆的雞蛋糕，而且只在11/4起試營運的戎館店限定販售，現場還有折扣優惠跟隱藏版的模具，快來刷一波話題性美食～

圖／賤人雞蛋糕feat.台南府城燒臉書

明年適逢台南進入世界舞台400年，以超有哏爆紅的「賤人雞蛋糕」特別推出「府城版」，將五個台南的景點做成了香噴噴的雞蛋糕，有億載金城、赤崁樓、林百貨等造型，還有兩個猜猜看它們在哪！之前可以堂而皇之把「賤人」吃下肚，這回改把古蹟吃掉超酷的。

圖／賤人雞蛋糕feat.台南府城燒臉書

目前府城版的雞蛋糕只有限定在「戎館店」販售，將從11/4起試營運，到店按讚、打卡、拍照後上傳到臉書或IG的貼文下，都能現折10元，除了府城造型外，也會有其他隱藏版模具的雞蛋糕；最重要的是，記得趁剛出爐、皮脆脆的時候快點吃掉，不然冷掉就會影響口感囉！快來用舌頭把台南逛一遍。

賤人雞蛋糕feat.台南府城燒 戎館店

地址：台南市中西區中正路220號

營業時間：10：00～18：00

電話：0973026034

圖／賤人雞蛋糕feat.台南府城燒臉書

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