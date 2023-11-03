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台南「知名海產店」即起停業！ 業者掛紅布條揭不續租原因 屋主說：殺生業

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

台南市一間知名海產店即日起暫停營業，店外掛上兩條大大的紅布條揭開原因，有民眾拍下照片後上傳網路，事發原因引起網友議論紛紛，許多人嘆「可惜了！」

網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，海產店門外掛了兩條紅布條，一邊寫著「因房東信了佛教，教友跟她說租了殺生業，才會生了場大病，差點害死她」，另一條寫著「出爾反爾(屋主)說不租了，從今天起暫停營業。」

同時，專營台南店家情報的「台南式 Tainan Style」臉書粉專，也貼出相關消息「小東路尚鑫海產(原阿進仔海產)即日起停業」，更進一步貼出店家詳盡說明「遇到爛房東，惡意不續租」，目前房子要收回去了，因此要出清全部設備。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

得知消息的網友留言嘆「可惜了，台南小東路知名海產店。」、「阿進仔我的口袋愛店之一」、「看的出來老闆很幹」、「蔬菜也有生命啊！只是沒情感而已，有種都別吃」、「接下來租給素食業者嗎？」，台南式 Tainan Style粉專也幽默的留言註解「一定是因為沒有感恩Seafood。」

☛以上涉及宗教民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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