4超商咖啡優惠！ 7-ELEVEN、全家「買一送一」、萊爾富「雙11組合」、美廉社終於推出「跨店寄杯」

咖啡控們看過來！ 適逢雙11前夕的週末，超商咖啡祭出多重優惠吸客，全家今起大杯特濃美式買1送1，7-ELEVEN可寄杯的小農冰磚美式也有買1送1，美廉社終於推出現煮咖啡「寄杯跨店取」服務，萊爾富則祭出「指定咖啡組合價1111元」超殺優惠，咖啡控可把握機會囤起來！

◎美廉社

巷口超市美廉社的「美廉咖啡」，終於推出現煮咖啡「寄杯跨店取」服務，即日起至11/28經典大杯美式「買5送6」，11杯原價495元，換算下來平均一杯只要20元。

圖／美廉社提供

◎萊爾富

萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取，即日起至11/14，祭出超殺優惠「指定咖啡組合價1111元」，品項包含「大杯美式50杯」、「大杯拿鐵35杯」以及「蜂蜜風味拿鐵25杯」，均享同品項組合價1111元，單杯換算美式只要22元、拿鐵32元。

圖／萊爾富提供

◎全家便利商店

全家便利商店周末限定的「康康五」活動開跑，即日起至11/5祭出「9大品項買1送1」，包括Let’s Café大杯特濃美式(冷熱不限)、UCC無糖咖啡、鮮一杯南非國寶奶茶、鮮一杯法式抹茶拿鐵、WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕、農心安城湯麵、「麗巧克巧克力威化餅」、麗巧克起司威化餅及HERSHEY’S好時金磚杏仁黑巧克，不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

圖／全家便利商店提供

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN OPEN POINT行動隨時取APP，自即起至11/5，推出「CITY PRIMA精品小農水果冰磚咖啡」每日買1送1，每日限量1萬組；自即起至11/6，還有大杯美式4杯+指定三明治4個，優惠295元，平均每組74元，以及大杯拿鐵4杯+指定三明治4個，優惠325元，平均每組82元。

圖／7-ELEVEN提供

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