不捨！ 網狂問「台東鐵花村」音樂聚落熄燈原因 金曲歌王：不放棄延續機會

「台東鐵花村」一直是許多人到台東必訪的音樂藝文景點。不料昨(11/3)於「台灣好基金會x鐵花村音樂聚落 ‧ 慢市集」臉書卻宣布鐵花村將在今年底畫下句點，讓網友們錯愕不已，紛紛留言喊連署搶救，許多人湧入狂問「滅村熄燈原因」。而曾拿下第11屆金曲最佳編曲獎的歌手黃大煒，也留言喊「不收棄任何機會來延續！」

圖／翻攝饒慶鈴臉書

台灣好基金會在「鐵花村音樂聚落‧慢市集」官方臉書發出公告，鐵花村除音樂展演活動外，也擔負起培育部落年輕人的責任，如今已為台東完成翻土打底的工作，將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點，謝謝前前後後加入鐵花村、一起工作一起生活的每一個人。

消息傳開後，網友紛紛留言「希望不要熄燈，延續所有的美麗時光」、「大家看有沒有辦法連署求求政府」、「懇請台東政府正視文化跟藝術的保存，不要讓鐵花滅村！」，其中許多人則不解原因「為何要熄燈？」，更多人「謝謝鐵花村」。

歌手高蕾雅在臉書感嘆「知道鐵花村要熄燈了，一時之間有點難接受」，而曾唱《你把我灌醉》的藝人黃大煒也留言「危機是轉機，音樂市集是需要愛音樂的人們尊重支持，我們希望還能有延續的可能性，我們愛鐵花村！」

圖／翻攝台灣好基金會x鐵花村音樂聚落 ‧ 慢市集臉書

對此，台東縣長饒慶鈴則表示，相信大家都不捨它的離開，但縣府尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助。

圖／翻攝饒慶鈴臉書

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