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台南浮誇痛風系「蝦爆蛋炒飯」！ 18隻鮮蝦去殼鋪滿滿 4款隱藏版任選快吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝呷福飽臉書專頁
圖／翻攝呷福飽臉書專頁

蝦蝦控們看過來！ 台南傳承30年的眷村小吃店「呷福飽」，招牌隱藏版鮮蝦系列，一碗炒飯內含高達17.18隻蝦子，不但預先幫大家撥好殼，還鋪好鋪滿不手軟，不過想吃一定要先預定，以免撲了空。

圖／翻攝呷福飽臉書專頁
圖／翻攝呷福飽臉書專頁

台南的呷福飽供應充滿好手藝的炒飯炒麵美食小吃，每到用餐時段必排隊，店家招牌主打鮮蝦系列菜色，有蝦仁炒飯、大蝦炒飯、蒜蝦炒飯、蝦爆炒飯4款人氣蝦料理，當然還能把配角替換成意麵、炒麵、泡麵、炒意麵、蛋炒飯等等，琳瑯滿目的組合，滿足所有人的味蕾。

圖／翻攝呷福飽臉書專頁
圖／翻攝呷福飽臉書專頁

其中詢問度最高的「蝦爆炒飯」，每盒共有18隻鮮蝦，老闆事先手工去腸泥、剝好蝦殼，讓大家輕鬆吃蝦不沾手，每日限量供應，沒預訂保證吃不到，建議前一天先用FB或IG預訂，滿滿的鮮蝦料理，讓客人吃到痛風也甘願。

圖／翻攝呷福飽臉書專頁
圖／翻攝呷福飽臉書專頁

呷福飽

地址：台南市永康區忠孝路152巷10號

電話：06-3128882(建議前一天先用FB或IG預訂，不要半夜打電話訂餐)

營業時間：10:30~14:00；17:30~20:00(每週二公休)

圖／翻攝呷福飽臉書專頁
圖／翻攝呷福飽臉書專頁

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