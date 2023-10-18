稀有美景這樣拍！嘉義「四色欒樹」絕美入眼簾 順拍「浪漫美人樹」花毯少女心爆發
全台欒樹齊綻放！雙北、中彰皆有金黃一片的欒樹美景，而位於嘉義鄰近金興社區的堤坊旁也有多色欒樹的超美景緻，旁邊還有火車可以一同抓拍入鏡，不論是賞花還是鐵道迷都能盡興拍。拍不夠也能順遊嘉義大學民雄校區，粉嫩美人樹雖盛況不如去年，但落花與枝頭粉花相襯，意外散發清冷且寧靜的浪漫氛圍。
嘉義欒樹正值最佳賞期，金興社區附近堤防一排欒樹一眼望去映入眼簾，黃、橙、橘、綠四色交錯，有別於其他地方的純黃美景，更加多彩迷人。部落客林阿伯分享，該處的欒樹個頭較小更好親近，一旁就是鐵路，可以等火車入境抓拍，單拍空景都絕美。
台灣欒樹拍不夠，不妨看看嘉義大學民雄校區的粉色美人樹，雖然因今年颱風影響，不少花被風吹落，花況不像去年那般爆滿，但花少也有花少的獨特景緻，落英成為天然花毯，搭配樹上盛開的粉色花朵，帶來一絲略為蕭瑟的清冷氛圍。
嘉義四色欒樹
地點：地圖搜尋「金興社區發展協會」
停車建議：路邊停車
嘉義夢幻美人樹
地點：地圖搜尋「嘉義大學民雄校區」
停車建議：裡面有停車空地
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