快訊

高端流感疫苗「躲打潮」真打不完？ 各廠牌接種率出爐

夫妻環遊世界逛200間好市多！驚曝冰島75％人口是會員 最愛台灣這紀念品

以色列稱未轟炸加薩醫院 外媒尖銳提質疑「我們為何要信你？」

稀有美景這樣拍！嘉義「四色欒樹」絕美入眼簾 順拍「浪漫美人樹」花毯少女心爆發

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

全台欒樹齊綻放！雙北、中彰皆有金黃一片的欒樹美景，而位於嘉義鄰近金興社區的堤坊旁也有多色欒樹的超美景緻，旁邊還有火車可以一同抓拍入鏡，不論是賞花還是鐵道迷都能盡興拍。拍不夠也能順遊嘉義大學民雄校區，粉嫩美人樹雖盛況不如去年，但落花與枝頭粉花相襯，意外散發清冷且寧靜的浪漫氛圍。

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

嘉義欒樹正值最佳賞期，金興社區附近堤防一排欒樹一眼望去映入眼簾，黃、橙、橘、綠四色交錯，有別於其他地方的純黃美景，更加多彩迷人。部落客林阿伯分享，該處的欒樹個頭較小更好親近，一旁就是鐵路，可以等火車入境抓拍，單拍空景都絕美。

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

台灣欒樹拍不夠，不妨看看嘉義大學民雄校區的粉色美人樹，雖然因今年颱風影響，不少花被風吹落，花況不像去年那般爆滿，但花少也有花少的獨特景緻，落英成為天然花毯，搭配樹上盛開的粉色花朵，帶來一絲略為蕭瑟的清冷氛圍。

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

嘉義四色欒樹

地點：地圖搜尋「金興社區發展協會」

停車建議：路邊停車

嘉義夢幻美人樹

地點：地圖搜尋「嘉義大學民雄校區」

停車建議：裡面有停車空地

延伸閱讀：

秋日臺北必去！「敦化南路欒樹盛開」整排金黃色美炸

「河津櫻花」罕見秋季開花！台北新店區陽光運動公園看得到快把握衝了

美景 鐵道迷 賞花

相關新聞

稀有美景這樣拍！嘉義「四色欒樹」絕美入眼簾 順拍「浪漫美人樹」花毯少女心爆發

全台欒樹齊綻放！位於嘉義鄰近金興社區的堤坊旁收獲多色欒樹的超美景緻，旁邊還有火車可以抓拍入鏡，不論是賞花還是鐵道迷都能盡興拍。拍不夠也能順遊嘉義大學民雄校區...

傳承四代堅果雜糧專賣店　老舖改造走出人文新風貌

從熱鬧的文化路夜市轉入中正路，遠遠就能看見「永昌行」的招牌，經過去年的重新改造，這家將近百年歷史的店鋪，正以煥然一新的設計，為二通地區再添新風貌。

遠離塵囂農場森呼吸！　親近自然、品嚐烤雞、筍料理樂活一夏

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

開箱阿里山移動美術館！10大創新、3大驚喜 看林鐵「福森號」內外皆畫景

開箱阿里山移動美術館！10大創新、3大驚喜 看林鐵「福森號」內外皆畫景

2樓是秘密基地！ 台南中西區「嶌 Island Cafe」浪漫採光網美最愛，俯瞰西門圓環視野佳

udn走跳美食／Vicky 嶌 Island Cafe很有情調的店名！尚未寫文分享之前，先來科普一下，嶌這個字怎麼念，它的音同島ㄉㄠˇ，也因此其英文店名為Island Cafe。由店名可知為咖啡

晚來絕對吃不到！超厲害的嘉義「鱔魚炒麵」炭火炒、香氣十足，順口柴魚湯免費喝

udn走跳美食／Kiwi 嘉義美食來囉，阿吉鱔魚麵位在嘉義井蘭街上，距離嘉義文化夜市小吃美食也很近，而且我們網路爬文發現google map評論有4.4顆星，千則評價，可想而知這家阿吉鱔魚麵真的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。