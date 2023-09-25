秋日臺北必去！「敦化南路欒樹盛開」整排金黃色美炸

臺北的秋分時節特別美！位於敦化南路上的臺灣欒樹如金色寶石般璀璨耀眼。穗黃的花朵在微風中輕輕搖曳，這高貴的金黃彷彿秋天的詩篇，為途經的人們帶來無限的驚艷和讚嘆，一定要揪團拍起來！

圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

這種被譽為「臺灣金雨樹」的美麗樹木，在初秋時節綻放出金色的花海，宛如黃金雨滴，令人陶醉。隨著秋天的深入，紅色的果實逐漸成熟，與濃綠的葉子相映成趣，創造出迷人的秋漫體驗。

圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

臺北市公園處也特別分享這片敦化南路上的臺灣欒樹海為城市注入了生氣和活力。在林蔭小道上漫步，金色花瓣如夢幻中的雨滴飄落，賦予秋天最美的樣子。同步也邀請讀者來品味這場秋日之旅，沉醉在臺北市這繽紛浪漫的秋意氛圍中。

圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

城市美學的核心就是處處可見的綠意。如果您經過這些綠蔭路段，別忘了稍事歇息，仰望天空，您會驚訝地發現身邊的美麗。別忘了攜帶相機或手機，捕捉這個充滿生命力和多彩色彩的秋季時刻。臺灣欒樹不僅為我們提供清新的空氣，還為我們帶來了愉悅的心情，賜予這座城市一抹秋日的色彩。歡迎前來臺北，共賞這秋日之美！

圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

延伸閱讀：

．秋日限定美景！ 台南秘境「甜根子草」開花了 白皚皚「9月雪」美麗花海

．期待值爆表！全球最大「燒肉園區」有新進展 在地人嗨：南部之光