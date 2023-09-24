期待值爆表！全球最大「燒肉園區」有新進展 在地人嗨：南部之光

全球最大燒肉園區要來了！精品燒肉「碳佐麻里」自六月起傳出打造新興園區的好消息，引起在地人熱烈討論。而品牌也在近期於官方粉絲頁更新燒肉園區的最新進展，分享照片透露「已掛上偌大的招牌」，顯眼地座落在台南中華西路與新興路交叉口，不少網友紛紛表示「超期待！」、「一定來朝聖」、「南部之光」等。

圖／碳佐麻里 精品燒肉粉絲頁

全球最大「碳佐麻里燒肉園區」掛上顯眼招牌，向品牌打造的新興世界邁進了一步，目前正如火如荼地施工中，據台南式粉絲頁透露，該園區預計於明年第一季開幕，現在已能看出建築雛形，園區內將集合碳佐系列餐廳，吃得到全新菜單的精品燒肉、天鍋麻辣鴛鴦鍋等誘人美味。

圖／碳佐麻里 精品燒肉粉絲頁

碳佐麻里新興園區完工後示意圖。圖／台南式粉絲頁

而碳佐麻里燒肉園區旁則有南台灣最大誠品商場，整體面積達到6500坪，預計於2024至2025年完工並開幕。未來不僅能在碳佐麻里園區享用各式美食，還能到隔壁誠品逛展感受文青氛圍消消食，令不少在地人直呼「又有新選擇」、「奢華享受」。

亞洲最大「誠品生活新店」於近日試營運掀起朝聖人潮。圖／記者曹麗蕙

圖為商場示意圖。圖／誠品提供

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