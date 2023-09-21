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遭「五星好評」攻擊！人氣和牛燒肉店澄清「不實五星評論」 網笑：好到讓網軍自發幫一把

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
八和和牛燒肉專門店 敦北二號店。圖／摘自Google地圖(網友David Cheng)
八和和牛燒肉專門店 敦北二號店。圖／摘自Google地圖(網友David Cheng)

被五星評論嚇怕了！日本和牛燒肉專門店「八和」近日PO出貼文，透露自9/18下午起收到大量的「Google五星評論」，因是從未出現的狀況，店家特別依評論內容及評論者追蹤，竟發現這些好評幾乎都是無消費的「不實評論」，引發網友討論與熱議，店家也笑說「第一次看到店長被五星炸到害怕」。

圖／八和和牛燒肉專門店粉絲頁
圖／八和和牛燒肉專門店粉絲頁

八和燒肉是許多人吃肉首選，也受到不少忠實饕客愛戴，除了高品質美味肉品外，還有老饕大推慶生才有的隱藏版甜點「巴斯克蛋糕」，被網稱是「被燒肉耽誤的甜點店」，而用餐過程與服務也令人感到舒適，值得一訪再訪。

沒想到，八和和牛燒肉專門店近期傳出遭到「五星攻擊」，據八和粉專表述，該旗下兩店自9/18下午2點起，收到了大量、無消費的Google「不實好評」，並聲明從未利用行銷手法增添評論，坦言重視顧客親身消費後的真實感受，不論好壞皆是進步的動力，因此也向Google提出不實申報，以避免不實言論誤導消費者。該貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「超狠，直接出來澄清」、「被五星炸到是怎樣」、「可能你們的服務好到讓網軍頭子覺得需要幫你們一把」。

而有吃過的網友也對店家聲明表示支持並大讚「自己吃過八和兩次，是真的值得五星評價」、「是我吃過最厲害的燒肉，不管是服務還是品質，不枉費我從台南慕名而去」等。而八和在公告最後幽默提到「不是沒聽過五星攻擊法」、「被五星炸到害怕」也意外引起網友爆笑。

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