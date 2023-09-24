天涼吃鍋！【青花驕】期間限定全新餐酒套餐88折嘗鮮 只賣兩個月

王品旗下的麻辣火鍋品牌「青花驕」新套餐來啦～全新餐酒套餐「青奢時尚宴」不只能吃到人氣「牛三拼盛宴」、綜合滑、上等和牛等肉品和火鍋料，還提供紅、白酒可以搭配餐點，完成任務還能享套餐88折，暑熱漸退、天氣慢慢轉涼，可以準備找人吃鍋啦～

圖／青花驕提供

這回「青奢時尚宴」可以吃到牛三拼盛宴、精品綜合滑和鮭魚等海陸美味，還有帶點油花的新菜－極選上等和牛，還能挑選馬堂坡梅洛紅酒、麗斯玲莊園白葡萄酒及法國賽東粉紅氣泡酒作為佐餐酒，適合與三五好友一起享受輕鬆的微醺時光，套餐將一路販售到11/30；而且到「青花驕」臉書的指定貼文留言領優惠券，這套原價5156元的套餐，就能用88折4537元吃到，大家可要把握為荷包回血的機會。

圖／青花驕臉書

作為網紅火鍋店，「青花驕」也推出三款新的限量圍兜，用明星湯頭色系為設計靈感，把「青麻椒肥牛鍋」、「青花椒麻辣鍋」、「酸菜白肉鍋」變成青紅白圍兜，成為姊妹閨蜜、親友們聚餐時，打卡美拍吸人氣的道具，讓吃鍋也能很有型。

圖／青花驕提供

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