秋日限定美景！ 台南秘境「甜根子草」開花了 白皚皚「9月雪」美麗花海
時序入秋，曾文溪畔的甜根子草開花了！ 每到9月份中秋佳節前後，一大片白雪樣貌的甜根子草花海，真的超級無敵美，搭配大內橋畔牧羊群入鏡，更是全台難得可拍到甜根子花與羊群的秘境。
俗稱「秋芒」的甜根子草，激似芒花，但喜好生長在河床邊，剛開花時會帶出白色花穗，比芒草更顯白、更蓬鬆，從遠處眺望隨風飄逸的白茫茫「九月雪」花海，有如置身銀白波浪般的夢幻世界。
IGer網友himikochenb分享說「今年南部甜根子草真的晩好久，這星期才陸續開」，特別與大家分享台南大內二溪大橋堤岸「甜根子草秘境」，近期「大爆花」將能看見一片雪白地毯隨風翻飛，這場秋季限定美景快追起來。
地點：臺南市大內區二溪大橋沿岸
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