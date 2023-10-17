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「河津櫻花」罕見秋季開花！台北新店區陽光運動公園看得到快把握衝了

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／翻攝自臉書粉專賞花快報
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新店區陽光運動公園内的河津櫻花提前綻放了！新北市景觀處表示通常櫻花盛放期在一至四月，然而由於偶發的秋天溫差大，導致超過20株的櫻花植物在高溫夏季內形成的花芽和葉芽提前綻放，先前錯過櫻花的讀者們趕快衝了！

圖／翻攝自臉書粉專賞花快報
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新北市景觀處的專頁「賞花快報」日前公開表示新店區陽光運動公園的河津櫻花已經不知不覺地盛開，目前大約有20多株櫻花盛開。然而，一般情況下，各種品種的櫻花應該在每年的一至四月的冬季與春季陸續開花，形成一片粉紅色的花海，因此在秋天開花的情況實屬罕見。此外，旁邊的台灣欒樹也從黃色轉為紅色，進入了開花結果的階段。對於遊客來說，無論是散步還是騎車遊覽都可以賞花放鬆心情。

圖／翻攝自臉書粉專賞花快報
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如果您想親身體驗這個美不勝收的景色，不妨前往陽光運動公園河津櫻花步道，它位於新北市新店區的安業街。交通也相當方便，可以搭乘捷運K7站，並在輕軌陽光運動公園站下車，再步行即可抵達目的地。這是一個絕佳的機會，可以欣賞到櫻花盛開的美景，趕快來瞧瞧吧。

圖／翻攝自臉書粉專賞花快報
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