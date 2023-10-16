響應台灣文化日！ 故宮南北院區10／17免費參觀 故宮晶華、閒居賦用餐享95折

響應10月17日台灣文化日，國立故宮博物院南北院區當日免費參觀，搭配專題演講、邂逅南院音樂表演、餐飲優惠95折等活動，在「禮讚台灣文化日專區」商店，還可以買到各種MIT台灣特色商品！

國立故宮博物院。圖／聯合報系資料照片

北部院區「愛硯成痴」特展，現正展出清十九世紀〈王衢銘露布硯〉，是清朝官員王衢於同治元年（1862）製成，以「露布」（指軍隊捷報）為硯名，作為臺灣府知府洪毓琛的祝壽賀禮。

故宮北院「愛硯成痴」特展，展出清十九世紀〈王衢銘露布硯〉，是現存臺灣十九世紀愛硯雅興的例證之一。圖／國立故宮博物院

10月17日當天下午2點，故宮北院正館B1多媒體室將舉辦當期特展「院藏善本古籍選粹－彩繪圖籍」專題演講，由書畫文獻處李泰翰助理研究員選介清乾隆朝《重修台郡各建築圖說》，引領民眾從重建洲南鹽場、修築安平石岸、重修台郡天后宮、重修台灣府城隍廟等彩繪地理圖籍認識台灣。

故宮北院展出清乾隆朝《重修臺郡各建築圖說 (修築安平石岸)》。圖／國立故宮博物院

故宮南院更在10月14日下午3點於博物館2樓大廳，舉辦「邂逅南院－故宮下午茶《月光下的土地公》」音樂演奏，由來自日本的北印度音樂演奏家若池敏弘、台灣琵琶演奏家梁家寧、二胡演奏家鍾於叡組成的「菩花樂集」樂團，以北印度傳統音樂理論為基礎，結合印度樂器Tabla、Esraj，以及國樂琵琶與二胡，帶來融合傳統與創新風格的音樂饗宴。

10月17日臺灣文化日當天，於北部院區故宮晶華1樓消費享95折，閒居賦餐飲消費滿仟享95折優惠。另故宮南北院區博物館商店及網路商城同步響應活動，設有禮讚臺灣文化日專區，精選臺灣大師茶、肉形石國寶書夾，還能買到天后安瀾圖紋帆布袋澎湃包特價7折優惠，只要1043元就能帶走！

圖／晶華酒店集團提供

圖／取自故宮精品官網

故宮南院為歡慶嘉義蒜頭糖廠五分車通車，12月31日前民眾憑當日五分車車票票根，可免費參觀故宮南院。

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