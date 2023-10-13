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Xpark雙喜臨門！水豚君雙胞胎寶寶誕生 + 萬聖節特別活動抽限定周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Xpark提供
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Xpark捎來好消息！2023 秋季的雙重喜訊來了，在 1F 戶外的「世外桃源」展區，迎來了一對水豚雙胞胎寶寶的誕生，不僅如此，還為可愛的山羊們打造了一個度身定制的自然遊戲木屋。而隨著萬聖節的來臨展現出秋季特色鬼怪風格，佈滿了搞怪的萬聖節裝飾，絕不能錯過！快揪團前來 Xpark 與水豚、山羊歡聚一堂吧，一定可以收穫滿滿的回憶。

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Xpark 2023 秋季因應萬聖節特別推出了限時體驗——「南瓜溫泉湯」，可以目睹水豚與南瓜在溫泉中飄浮的可愛畫面，水豚一家四口共泡溫泉可愛極了。此外，只要完成兩個活動任務，便有機會將水豚泡湯的可愛周邊帶回家。

圖／Xpark提供
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第一個任務只要在 1F 戶外的「世外桃源」展區拍照，將照片上傳至IG 限時動態，並標記及追蹤官方IG，有機會成為 10 位幸運的贏家，馬上獲贈原創水豚毛巾乙條。而第二個任務則只需在 Xpark 購票處或出口服務台處掃描 QR code 加入官方 IG，並向工作人員展示畫面，即可獲得限量 500 份的原創水豚貼紙喔，真的要把握機會了啦。

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