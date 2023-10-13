精選八德興仁花園夜市8間必吃美食！海鮮料理、療癒甜點、唰嘴小食統統有

位於桃園八德的興仁花園夜市，營業日為每週二、五、六、日，是全台首創的雙子星夜市，主要分為美食天地和歡樂王國兩大區，在歡樂王國可以玩遊戲逛百貨，而在美食天地則可以飽嚐各地特色美食以及異國料理。來到桃園興仁花園夜市，有哪些是不容錯過的呢？趕緊筆記下來我們嚴選的必吃美食全攻略！

飯飯堂

喜歡在夜市先吃個正餐的讀者，不妨試試看桃園興仁花園夜市的「飯飯堂」！飯飯堂以精心醃製的肉品，搭配簡單實惠的食材，製作出如中卷、豬肉、牛肉、豬排等豐富口味的石板燒，每咬一口都是又燙口又過癮的滋味。在這裡不只能吃肉吃到滿足，許多老饕可都是直接將醬汁淋在白飯上，一口接著一口地扒，越吃越涮嘴，讓人意猶未盡。

圖／IG@ck2674

圖／IG@ck2674

臭酥辣-金沙臭豆腐

自中原夜市起家的「臭酥辣-金沙臭豆腐」，除了提供蒜泥、泰式酸辣、起司明太子、蒜蓉鹹蝦口味之外，當然還有店家的招牌金沙鹹蛋臭豆腐。點餐後，店家會現炒金沙醬，於炒至起泡後將金沙淋到臭豆腐上，有別於一般傳統的臭豆腐，臭酥辣在剛炸好的臭豆腐，配上鹹香金沙醬以及爽口的台式泡菜，整體而言口感算不錯，份量也不會膩口。

圖／IG@softrocker008

興仁夜市逸享重慶烤魚

重口味、無辣不歡的人，站出來！經過正宗重慶特色美食「逸享重慶烤魚」的攤位，你會發現這裡時常都是熱鬧滾滾、人聲鼎沸的模樣，而店家主要販賣烤爐魚和麻辣火鍋，烤魚可以選擇中魚或大魚，並且提供免費選四樣配菜。搭配白飯一起吃，對能滿足你想大口吃辣的慾望，難怪就算是夏天，還是很多人儘管汗如雨下，也要候位吃到呀！

圖／IG@irenehuang616

唯莓主義—莓果飲品專賣

逛夜市，一定要來杯飲料吧？桃園興仁花園夜市的「唯莓主義—莓果飲品專賣」，使用大量的草莓、蔓越莓果粒與手炒天然蔗糖，細心熬煮而成果醬，因此飲品喝起來的口感相當濃郁，相信無論是大朋友還是小朋友應該都會喜歡！除此之外，唯莓主義最吸睛的便是用了漂亮的提袋包裝設計，讓客人可以輕鬆拎著走，邊逛夜市邊享受飲料。

圖／IG@c_h_i_chu

芙琳卡

「芙琳卡」的餅皮是由台灣米製作而成，至於內餡則可選擇牛奶卡士達、香濃巧克力、香草布丁、大甲芋頭、金沙地瓜、綠豆牛奶、台灣紅豆、芒果冰淇淋、咖啡奶凍、香濃花生等多種口味，建議大家趁著剛烤好就享用，能同時吃到酥脆並且帶有濃厚米香的餅皮，而餡料的用料也很實在、不會過甜，怪不得一開賣就大排長龍，人氣始終居高不下。

圖／IG@caoxi_foodie

圖／IG@caoxi_foodie

阿玉白糖粿

來自南部的傳統小吃，在桃園興仁花園夜市也吃得到！「阿玉白糖粿」提供原味、花生、芝麻、麵茶、黑糖、可可、肉桂、抹茶、莓果、煉乳等口味，每份可任選三種口味。阿玉白糖粿的外皮香脆，而內裡軟Q，迷人口感就算是冷掉吃也很好吃喔。

圖／IG@food_ismylife.880628

貝蛤蛤-蛤蜊燒

「貝蛤蛤-蛤蜊燒」選自台西海岸、當日配送的漁獲，主打新鮮美味的海鮮料理，販賣酒蒸牛奶貝、酒香蛤蜊、香蒜蛤蜊、鹽烤甜蝦、鹽燒生蠔、午仔魚一夜干、烤鮭魚下巴、鹽烤尖梭魚等品項。店家必吃的是招牌蛤蜊，每顆都很肥美又鮮甜，會忍不住一顆接著一顆狂吃，所以我們建議大家揪多一點人來吃，才可以點比較多品項，每種都吃到！

圖／IG@zhenitsu

圖／IG@zhenitsu

圖／IG@zhenitsu

那個彩色地瓜球

提到夜市的必吃美食，地瓜球可說是榜上有名！有著繽紛外表的「那個彩色地瓜球」，絕無添加色素與防腐劑，全天然食材調色，店家還會不定期推出西瓜、春節限定、寶貝球等造型色，特別受到小朋友的喜愛。而那個彩色地瓜球的口感是外酥內Q彈，此外更是獨家研製的炸工，因此冷掉也不會油膩，且全素可食，素食者也可安心食用喔。

圖／IG@miss0903a

圖／IG@_juneat

延伸閱讀>>桃園夜市｜八德興仁花園夜市怎麼去？交通資訊懶人包

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」