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直通人間仙境！南投「銀杏森林」轉黃放光芒 茶田、銀杏林美景相間 浪漫又別緻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／部落客馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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簡直就是人間仙境！中秋過後，浪漫銀杏樹逐漸轉黃，位於南投大崙山的銀杏森林也形成耀眼「秋黃谷」的美麗景緻，直至進入深秋，銀杏葉飄落再為山林添上金黃色光芒，漫步觀景步道，任身心徜徉林間，不僅氣溫舒適愜意，也能放鬆感受自然之美。

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南投最美秘境變金黃了！又迎來銀杏轉黃的時節，大崙山「銀杏森林」歷經秋風催黃，山林間黃、綠相間別有一番獨特景緻，漸層景色浪漫不俗，一整片金黃色銀杏樹印入眼簾格外耀眼奪目。周邊緊鄰烏龍茶田，田中小徑寧靜，伴隨徐徐風聲，悠然步行於景觀步道，得以一次欣賞到茶田、銀杏的高雅別緻。

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部落客馬丁爸也分享，觀景步道及茶園小徑非常適合探索與拍照，中午也可至銀杏森林餐廳用餐，身處自然享用美味野菜鍋物，同時一飽眼福、大飽口福。此外，由於海拔高度夠，溫差變化較大，前往可攜帶薄外套，感受與平地截然不同的宜人氣溫與舒適氛圍。

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