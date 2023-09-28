搭船喝咖啡秒飛歐洲！ 全台首座「童話小鎮星巴克」 花蓮理想門市盛大優惠開幕

全台第一座「童話版星巴克」來了！ 超夢幻的歐式建築在河畔旁，擁有山水美景如童話小鎮一般的「星巴克花蓮理想門市」於9/28開幕，有別於一般星巴克，門市座落於花東縱谷的花蓮A2水岸園區，外觀就像是從童話故事裡走出來的小木屋，搭配落羽松四季變化、湖面倒影與花蓮好山好水的景致，將成為花東地區旅遊打卡的新亮點。

圖／星巴克提供

星巴克花蓮理想門市座落於花東縱谷間，坐擁海岸山脈與中央山脈，門市內部設計則以溫暖的中色階柚木色木皮、樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，營造森林渡假屋的居家感。更在門市打造多扇開窗，從窗內向外欣賞四周湖光山色自然美景，還能欣賞遊客搭船環湖的景色風光，搭上充滿綠意的掛畫突顯童話故事場景，最適合在花蓮理想門市慢慢享受時光的推移，感受特別寧靜的慢時光。

圖／星巴克提供

星巴克歡慶新店開幕，推出設計概念取自花東落羽松特色的元素，帶來夢幻系粉紅商品，包括馬克杯、提袋、隨行卡商品等，「羽杉秘境馬克杯」以特殊晶鑽花紙為特色，杯面呈現如畫般的秋色落羽松與河面波光粼粼場景，呼應童話莊園夢幻風格，「粉色編織提袋」簡約俐落外觀搭皮革編織時尚元素，以及星巴克外帶杯造型發想「粉女神經典隨行杯袋」成為帶著走時尚配件，粉色浪漫超迷人。

圖／星巴克提供

圖／星巴克提供

特地推出2款與在地連結的點心，「烤甘薯生乳捲」內餡放入烤地瓜泥搭配鮮奶油，生乳蛋糕鬆軟口感綿密。另一款特色輕食「剝皮辣椒雞肉堡」，拌炒香嫩多汁的雞肉，夾入富有口感的紅麴巧巴達堡體，呈現中西合併的多元風味。

圖／星巴克提供

花蓮理想門市9/28開幕當天推出限時優惠，上午11時至16時，在星巴克花蓮理想門市打卡並上傳至FB或IG，即享點購2杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第2杯半價優惠。首月30日集結花蓮區6家星巴克門市(花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾)，出示花蓮理想消費發票/明細，可享飲料第2杯半價優惠乙次。另外花蓮理想門市配合理想大地園區的遊湖船推出遊湖套餐組合，即日起至10/7止，憑當日單筆消費滿1000元發票，即可獲得游湖船票乙張（每日限量10張），讓你遊湖喝咖啡在船上欣賞夢幻景緻！

圖／星巴克提供

延伸閱讀：

．連假哪裡玩？全台新開幕、展覽、美食指南12+總整理

．中秋賞月必備！ 20家up「2023中秋連假優惠」超商.手搖.速食餐飲集合 小7霜淇淋買1送1、肯德基.拿坡里炸雞桶超值