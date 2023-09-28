快訊

亞運電競／《英雄聯盟》也闖金牌戰 明與強敵南韓爭金

下班注意！6縣市豪大雨特報 恐一路下到這時

知名建築師開車突大量吐血 陳永興魂斷國道享壽63歲

搭船喝咖啡秒飛歐洲！ 全台首座「童話小鎮星巴克」 花蓮理想門市盛大優惠開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

全台第一座「童話星巴克」來了！ 超夢幻的歐式建築在河畔旁，擁有山水美景如童話小鎮一般的「星巴克花蓮理想門市」於9/28開幕，有別於一般星巴克，門市座落於花東縱谷的花蓮A2水岸園區，外觀就像是從童話故事裡走出來的小木屋，搭配落羽松四季變化、湖面倒影與花蓮好山好水的景致，將成為花東地區旅遊打卡的新亮點。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克花蓮理想門市座落於花東縱谷間，坐擁海岸山脈與中央山脈，門市內部設計則以溫暖的中色階柚木色木皮、樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，營造森林渡假屋的居家感。更在門市打造多扇開窗，從窗內向外欣賞四周湖光山色自然美景，還能欣賞遊客搭船環湖的景色風光，搭上充滿綠意的掛畫突顯童話故事場景，最適合在花蓮理想門市慢慢享受時光的推移，感受特別寧靜的慢時光。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克歡慶新店開幕，推出設計概念取自花東落羽松特色的元素，帶來夢幻系粉紅商品，包括馬克杯、提袋、隨行卡商品等，「羽杉秘境馬克杯」以特殊晶鑽花紙為特色，杯面呈現如畫般的秋色落羽松與河面波光粼粼場景，呼應童話莊園夢幻風格，「粉色編織提袋」簡約俐落外觀搭皮革編織時尚元素，以及星巴克外帶杯造型發想「粉女神經典隨行杯袋」成為帶著走時尚配件，粉色浪漫超迷人。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

特地推出2款與在地連結的點心，「烤甘薯生乳捲」內餡放入烤地瓜泥搭配鮮奶油，生乳蛋糕鬆軟口感綿密。另一款特色輕食「剝皮辣椒雞肉堡」，拌炒香嫩多汁的雞肉，夾入富有口感的紅麴巧巴達堡體，呈現中西合併的多元風味。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

花蓮理想門市9/28開幕當天推出限時優惠，上午11時至16時，在星巴克花蓮理想門市打卡並上傳至FB或IG，即享點購2杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第2杯半價優惠。首月30日集結花蓮區6家星巴克門市(花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾)，出示花蓮理想消費發票/明細，可享飲料第2杯半價優惠乙次。另外花蓮理想門市配合理想大地園區的遊湖船推出遊湖套餐組合，即日起至10/7止，憑當日單筆消費滿1000元發票，即可獲得游湖船票乙張（每日限量10張），讓你遊湖喝咖啡在船上欣賞夢幻景緻！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

延伸閱讀：

連假哪裡玩？全台新開幕、展覽、美食指南12+總整理

中秋賞月必備！ 20家up「2023中秋連假優惠」超商.手搖.速食餐飲集合 小7霜淇淋買1送1、肯德基.拿坡里炸雞桶超值

星巴克 咖啡 童話

相關新聞

搭船喝咖啡秒飛歐洲！ 全台首座「童話小鎮星巴克」 花蓮理想門市盛大優惠開幕

搭船喝咖啡秒飛歐洲！ 全台首座「童話小鎮星巴克」 花蓮理想門市盛大優惠開幕

內部裝潢曝光！ 「Pokemon Center 台北」12月進駐新光三越A11 「代表寶可夢」是快龍+皮卡丘

內部裝潢曝光！ 「Pokemon Center台北」12月落腳新光三越A11 「代表寶可夢」出爐

大葉高島屋靠「餐飲力」重返榮耀 旭集500坪大店來了！

天母商圈百貨周年慶由在地元老「大葉高島屋」先發，10月5日至10月24日展開為期20天的周年慶。大葉高島屋近年大動作投入...

「藍皮解憂號」兩週年慶大放送！推出全台最Chill護身符「藍皮解憂福」

「藍皮解憂號」慶祝復駛兩週年！台鐵唯一的骨董級列車「藍皮解憂號」，保留珍貴的台式懷舊風情，結合高品質的服務規格，行駛南迴山海間，2年期間為許多民眾締造獨一無二的慢活解憂時光與復古浪漫情懷。「藍皮解憂號

中秋節快來！佐登妮絲城堡「萬聖趴」限定，夜間時段免費入場

中秋佳節即將來臨，是否已經計劃好您的假期行程呢？趕快前往「佐登妮斯城堡」來場瘋狂萬聖趴吧！將於9月29日正式登場，非常適合親子活動，一起探索這個童話般的活動，提前感受萬聖節的魅力。

「聽」苔蘚的聲音！雲品酒店上億改裝 5大亮點搶先看

位於南投日月潭的雲品溫泉酒店，啟動開幕15年來最大規模的改裝，斥資上億、歷時5個月後重新亮相，在大廳內設置巨型生態缸，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦