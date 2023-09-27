中秋賞月必備！ 20家up「2023中秋連假優惠」超商.手搖.速食餐飲集合 小7霜淇淋買1送1、肯德基.拿坡里炸雞桶超值

中秋連假準備開心聚餐！ 各家連鎖超商、手搖、速食品牌紛紛推出中秋連假優惠來應戰，為大家整理20家up「手搖飲料、超商咖啡、餐廳速食」等集合包，無論是咖啡、手搖飲、速食點心、甜甜圈、蛋糕等，揪親朋好友一起買起來。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

即日起至10/1，活動期間只要以icash Pay支付即可享7-ELEVEN「霜淇淋買一送一」，有機會嚐到與人氣手搖飲珍煮丹、hahababy合作推出的「蜜桃霜淇淋」。至10/1，加碼CITY CAFE濃萃美式咖啡／濃萃拿鐵同品項買二送二、大杯冠軍美式咖啡買一送一；至10/4止更祭出CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第二杯半價優惠。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家於9/29起至10/1推多項商品買一送一，像是特濃拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶、Cheers強氣泡水、UCC無糖咖啡、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、老楊經典原味方塊酥皆可享買一送一優惠；同一活動期間在全家Let’s Café於會員APP「隨買跨店取」推出超值多杯組合1001元優惠，包含大經典拿鐵33杯、大經典美式40杯、大單品拿鐵17杯、大單品美式18杯共4種組合，每組特價1001元，可兌換期限至113/9/30。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富自9/28至10/1期間，特大杯冰柚香風味美式單杯可享優惠價59元，此外，10/1起至10/3止，推出特濃美式/特濃拿鐵同品項加5元多一杯。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKmart全台門市於9/28起至10/2推中秋優惠，活動期間可享「莊園級美式、拿鐵買二送一」。

●星巴克

焦糖瑪奇朵、摩卡。圖／星巴克官網

即日起至9/29，星巴克foodomo限定推出，每週三至週五指定飲品「買一送一」，可點特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元、特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元。

●奎克咖啡

圖／奎克咖啡

中秋連假自9/29至10/1日，奎克咖啡獻上「雲霧焙茶栗子冰沙」或「暖秋焙香栗子歐蕾」任選買一送一優惠。

●大苑子

圖／大苑子

歡慶中秋，大苑子自即日起至10/1止，大苑子門市或大苑子APP線上訂購「翡翠檸檬大杯」可享買二送一；另外，9/29至10/25於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」即可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項；9/28至10/25上「正港柳丁知識+」數位體驗，天天答題天天領取台灣鮮搾柳丁綠專屬優惠券。

●CoCo都可

圖／CoCo都可提供

CoCo都可9/27週三好友日一日限定「珍珠鮮奶茶」(大)第二杯0元，限使用CoCo都可訂線上點單，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣。此外，即日起至10/1每天都有人氣商品推出，第一波9/29前，可享「手採紅茶」、「四季春青茶」、「茉莉綠茶」、「伯爵果茶」、「焙韻鐵觀音」任選四杯100元，9/30當天任選「輕乳茶系列」第2杯憑券5折、10/1「葡萄柚果粒茶」線上點單憑券享有第二杯10元。

●萬波

圖／萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶自即日起至10/10止，連續推出「大杯麗雅烏龍」4杯100元優惠，此外，9/29起至10/1止，只要戴著柚子帽到萬波門市消費任一飲品，不限金額即可免費贈送中杯「白柚烏龍」(固定微糖少冰)一杯，同一頂柚子帽僅限同一人配戴、兌換一次。

●茶湯會

圖／茶湯會

茶湯會自9/29起至10/1，推出「茗月沁香」買4送1優惠活動，只要到茶湯會門市購買全品項享「買4送1」。

●康青龍

圖／康青龍

自即日起至10/10，於康青龍「龍來訂」線上點餐，購買「萌粉安寶」兩杯，即享20元折扣優惠。

●五桐號

圖／五桐號官網

即日起至10/03止，五桐號外送平台Uber Eats可享2款指定飲品買一送一 ，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，以及清爽純茶「一把青茶」都有買一送一。

●春陽茶事

圖／春陽茶事提供

春陽茶事即日起9/30，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)可享「買一送一」優惠，此外，於9/29至10/1中秋連假期間，於全台春陽茶事門市購買「柚香烏龍」與「鳳梨蜜烏龍」即可免費升級大杯！

●可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶與Uber Eats合作，9/25至9/30，單筆消費滿150元「現折20元」，限單筆消費滿額折扣一次，數量有限，兌完為止。

●木昂手作

圖／木昂手作

手搖飲品牌木昂手作特別推出三款水果特調，吃烤肉月餅都百搭的「百白凍飲」，或是月澄月香的「橙澄凍飲」，還有讓中秋節更美好的「梅美凍飲」，三款新品自9/28起全台上市，且全面享有八折的優惠，連詩人李白都凍未條。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish

Mr.Wish鮮果茶玩家自9/28起，再推2款紅心芭樂戀愛感手搖「粉紅芭樂酪酪」及「芭樂檸檬冰沙」，合作期間凡購買紅心芭樂系列新品，即贈「Q萌加菲貓限定環保罐」，快來收藏！(數量有限，款式依各門市為主)

●85℃

圖／85℃

85℃特別選用四葉北海道十勝乳霜製成一款雪藏檸檬蛋糕，自9/27至10/10，推出「雪藏檸檬蛋糕、松露生巧克力蛋糕」任選第2件半價。

●Mister Donut

圖／Mister Donut

Mister Donut即日起至10/1，購買任選10入甜甜圈即可享299元優惠，加碼若持悠遊付/卡付款，再加贈一顆蜜糖波堤，一口氣帶走11顆甜甜圈。

●麥當勞

圖／麥當勞提供

台灣麥當勞嚴選花椒打造新品「大紅袍香麻炸雞腿」，即日起至至10/24售完為止；為推動「麥當勞LINE官方帳號」祭出數位體驗週週享好康，9/27起有3件組套餐99元起，如「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中可」每組99元、「大麥克＋小薯＋中可」每組109元。而歡樂送單筆消費滿350元，9/27起隨餐附贈「人氣薯條」、「暢快雪碧」等好康。

●肯德基

圖／肯德基

肯德基推出中秋賞月餐「6塊炸雞蛋撻桶」，內含咔啦脆雞6塊、原味蛋撻6顆、QQ球，原價734元現正優惠只要399元！

●頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱自即日起至10/1止推出秋嗨嗨烤腿雙人餐」包含無敵烤腿x1、原味炸雞x1、原味雞腿x1、呱呱包x1、地瓜薯條x1、35元飲品x2，原價444元，特價299元。「爽嗨嗨辣味獨享餐」包含辣味炸雞x2、雞脖子x1、原味雞腿x1、35元飲品x1，原價253元，特價189元。於9/29至10/1，會員購買超值套餐或中秋限定組合，贈雞脖子1份；購買派對組合餐，送雞脖子2份。

●拿坡里

圖／拿坡里提供

拿坡里自即日起至10/10止，推出「中秋炸雞盛宴」特價優惠，原價450元的1公斤腿排桶特價319元、原價900元的2公斤腿排桶特價僅599元。

●必勝客

圖／必勝客提供

必勝客推出「中秋烤肉趴套餐」內含必勝懶人烤爐、兩項副食與可樂，以及1個口味任選的大比薩，包含新上市的「月見韓式烤五花比薩」也可以點購！即日起至10/1，還有三個大比薩只要888元優惠。必勝客再推月亮圈圈比薩，限PK雙饗卡APP，外帶買大送大或外送買大送小，可享加購價99元。

●麟鄰茶寓

圖／麟鄰茶寓

黑浮國際餐飲集團全新品牌《麟鄰茶寓》，以台灣精品茗茶結合日式極上定食，於9/29至10/1，限時推出「麟鄰茗茶&茶韻奶茶全系列買一送一」。

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