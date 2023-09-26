看到請買它！全聯知名「起司莓果雪糕」買一送一 網評：有讓人忍不住聞的神奇味道

雪糕買一送一！來自奧地利的「HAPPY COW」是起司控都知道的超人氣品牌，主打高品質且實惠的優質乳酪，還被譽為「起司皇帝」，而該品牌還首創起司雪糕，吸引不少人抱著好奇心、慕名購買。有網友在全聯福利中心看到一款「起司雪糕」正在買一送一，仔細一看包裝上印有「HAPPY COW」LOGO，還有吃過的網友分享表示「不錯吃，蠻香濃的」、「吃過草莓的，好吃」。

「HAPPY COW」是起司控都知道的超人氣品牌，在各大量販店都能見到它的身影。圖／Happy Cow Cheese

起司控買它！有網友偶遇一款「HAPPY COW起司雪糕」在買一送一，有網友留言詢問口感評價，隨後得到「這不錯吃啊，原價買過」、「起司味比莓果味明顯，但整體是清爽的，不會太甜膩，個人覺得好吃」等好評。

這款「起司綜合莓果雪糕」一盒有四入，買一送一後算下來，平均一支約24元，外層有莓果醬渲染，每一支都是獨一無二，吃得到蔓越莓、草莓、黑莓、藍莓等四種莓果滋味，搭配HAPPY COW微鹹又濃郁的起司香氣，起司控錯過都會搥心肝。

圖／摘自我愛全聯-好物老實説(網友Hui Lee)

此外，也有不少網友在原價時就購入嘗鮮，大多都讚「濃郁、好吃、不甜膩」，也有網友覺得聞起來偏有獨特起司氣味，但又是會讓人忍不住一聞再聞的神奇味道，推薦給喜歡起司、乳酪等乳製品的朋友，值得趁著買一送一吃一波。

圖／摘自我愛全聯-好物老實説(網友顏子傑)

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