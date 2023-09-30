草莓控快追！ PAUL超人氣「草莓千層派」連4天買一送一 千層派皮夾草莓太香甜

甜點控們準備開吃！法國麵包甜點沙龍PAUL的人氣TOP.1的「草莓千層派」明星商品，只要出爐就秒殺，PAUL將於10/5至10/8連續4天，推出「草莓千層派買一送一」活動，祭出10,000個草莓千層派，讓草莓控狂粉們一次買好買滿！

圖／PAUL TAIWAN提供

讓人一口就愛上的PAUL「草莓千層派」，今年準備了超過1公噸的香甜草莓，搭配法國直送千層派皮、濃郁卡士達，派皮與內餡交融後，入口後帶焦糖香氣，整體酥、軟、脆交織層次分明，讓初嚐的人無不驚艷，吃過絕對著迷。

圖／PAUL TAIWAN提供

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草莓控快記筆！10/5至10/8活動開跑，連續四天凡於門市外帶購買「草莓千層派乙份」，即贈「草莓千層派乙份」，於全台PAUL門市上午11:00準時出爐，其他出爐時段將依各店公告為準，僅接受現場排隊，不提供電話與線上預訂，各店每日數量有限，優惠售完為止。

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