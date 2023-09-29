快訊

亞運游泳／王冠閎200蝶預賽第3名晚間拚牌 黃渼茜50蝶也晉決賽

中秋震撼彈 民眾黨：藍白要合比第三方民調 輸的退選

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

粉絲哭哭！ 麥當勞「七龍珠Z卡包」開賣才2天 部分店家已完售

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖/麥當勞提供、翻攝麥當勞臉書
圖/麥當勞提供、翻攝麥當勞臉書

粉絲哭哭了！ 麥當勞聯名經典動漫《七龍珠Z》，推出4款聯名包裝套餐與各式週邊商品，包括人氣角色卡、撲克牌等，其中狂粉必追的「七龍珠Z角色卡盲包」，全套共18款卡片，只要購買任一餐點加價89元即可獲得，每包含有4張隨機卡片，全台限量10萬包。自27日上線開賣才2天，已傳出粉絲哭喊「部分店已經完售」，引發網友討論有沒有這麼誇張！

9月27日起至10月17日（或用完為止），麥當勞同步推出四款期間限定的聯名包裝。圖/麥當勞提供
9月27日起至10月17日（或用完為止），麥當勞同步推出四款期間限定的聯名包裝。圖/麥當勞提供

麥當勞於臉書粉專舉辦抽獎活動，只要留言並標記好友，就有機會獲得「七龍珠Z角色盲卡包」的限量「好朋友限定專屬卡冊」，該抽獎文引爆粉絲們留言，傳出網友透露部分門市店家已完售消息，「剛剛去吃，卡包賣完了，哭哭」、「買不到卡包QQ」、「才開跑第二天某些店就已售罄」、「也太猛！昨天才買兩包，今天想再買，全新竹都搶完！有沒有這麼誇張！」、「今天去點了餐才告知已售完，早知道就不吃了」、「板橋文化路盲卡包完售，哭啊」、「活動第二天就沒卡片可以買，太哀傷了吧」。

圖/翻攝麥當勞臉書
圖/翻攝麥當勞臉書

活動抽獎文章截至目前吸引超過4000多筆留言，也有人指出「為何你們不賣」、「連卡冊也不出，還要抽，爛死了」、「這東西要不要直接拿出來賣」，更有人不滿指出，「可以建議你們卡包販售完的店面貼個通知嗎？不要讓人白白排隊浪費時間阿，三重重陽店第二天就沒了，太扯了」。

延伸閱讀：

中秋賞月必備！ 20家up「2023中秋連假優惠」超商.手搖.速食餐飲集合 小7霜淇淋買1送1、肯德基.拿坡里炸雞桶超值

拿鍋盤裝麥當勞！ 超炫耀「七龍珠Z套餐」全套入手 蔡阿嘎員工慣老闆使命必達

麥當勞 超商 霜淇淋 連假 炸雞

相關新聞

粉絲哭哭！ 麥當勞「七龍珠Z卡包」開賣才2天 部分店家已完售

粉絲哭哭！ 麥當勞「七龍珠Z卡包」部分店家才2天就完售

中秋賞月必備！ 20家up「2023中秋連假優惠」超商.手搖.速食餐飲集合 小7霜淇淋買1送1、肯德基.拿坡里炸雞桶超值

2023中秋連假優惠！ 30家up手搖飲料、超商咖啡、餐廳速食集合 霜淇淋買一送一、星巴克、麥當勞統統有

4大「秋蟹餐廳」一次看！ 從米其林到異國美食匯 全新菜色肥美上桌

秋旬漸近，又到了品味肥美蟹蟳的時節，逢秋啖蟹已成國人近年來秋季美食的首選，為搶攻秋蟹商機，各大飯店餐廳均推出秋蟹美饌饗宴，並以多元的料理技法，來呈現秋蟹的鮮美滋味，滿足饕客味蕾，有哪些秋蟹餐廳可以大啖

80顆蛋黃酥發霉！ 屏東「不二家」道歉後神隱未賠償　襄理鬆口：將主動聯繫退費

80顆蛋黃酥發霉！ 屏東「不二家」道歉後神隱未賠償 襄理鬆口：將主動聯繫

MO-MO-PARADISE來台25週年推「日本鹿兒島Ａ4和牛吃到飽」！加碼炙燒和牛也統統無限供應

老字號的壽喜燒歡慶25週年囉！為慶祝三澧餐飲集團來台25週年，旗下MO-MO-PARADISE推出「日本鹿兒島Ａ4和牛祭吃到飽」優惠，每人僅需1,580元，就可以享受無盡的和牛美味，活動到十一月中，把握機會了！

拿鍋盤裝麥當勞！ 超炫耀「七龍珠Z套餐」全套入手 蔡阿嘎員工慣老闆使命必達

拿鍋盤裝麥當勞！ 超炫耀「七龍珠Z套餐」全套入手 蔡阿嘎員工慣老闆使命必達

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦