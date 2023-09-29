粉絲哭哭！ 麥當勞「七龍珠Z卡包」開賣才2天 部分店家已完售

粉絲哭哭了！ 麥當勞聯名經典動漫《七龍珠Z》，推出4款聯名包裝套餐與各式週邊商品，包括人氣角色卡、撲克牌等，其中狂粉必追的「七龍珠Z角色卡盲包」，全套共18款卡片，只要購買任一餐點加價89元即可獲得，每包含有4張隨機卡片，全台限量10萬包。自27日上線開賣才2天，已傳出粉絲哭喊「部分店已經完售」，引發網友討論有沒有這麼誇張！

9月27日起至10月17日（或用完為止），麥當勞同步推出四款期間限定的聯名包裝。圖/麥當勞提供

麥當勞於臉書粉專舉辦抽獎活動，只要留言並標記好友，就有機會獲得「七龍珠Z角色盲卡包」的限量「好朋友限定專屬卡冊」，該抽獎文引爆粉絲們留言，傳出網友透露部分門市店家已完售消息，「剛剛去吃，卡包賣完了，哭哭」、「買不到卡包QQ」、「才開跑第二天某些店就已售罄」、「也太猛！昨天才買兩包，今天想再買，全新竹都搶完！有沒有這麼誇張！」、「今天去點了餐才告知已售完，早知道就不吃了」、「板橋文化路盲卡包完售，哭啊」、「活動第二天就沒卡片可以買，太哀傷了吧」。

圖/翻攝麥當勞臉書

活動抽獎文章截至目前吸引超過4000多筆留言，也有人指出「為何你們不賣」、「連卡冊也不出，還要抽，爛死了」、「這東西要不要直接拿出來賣」，更有人不滿指出，「可以建議你們卡包販售完的店面貼個通知嗎？不要讓人白白排隊浪費時間阿，三重重陽店第二天就沒了，太扯了」。

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