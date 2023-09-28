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拿鍋盤裝麥當勞！ 超炫耀「七龍珠Z套餐」全套入手 蔡阿嘎員工慣老闆使命必達

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自蔡阿嘎臉書
圖／翻攝自蔡阿嘎臉書

七龍珠迷超熱血！ 速食品牌「麥當勞」最新跨世代聯名合作經典動漫名作《七龍珠Z》，推出經典角色悟空、弗力札及神龍等餐點包裝與角色卡牌等周邊。YouTuber蔡阿嘎昨（9/27）曬出入手全套周邊的照片，身為七龍珠狂粉的他，為了不讓紙盒沾到油，甚至出動員工帶著鍋碗盤子去裝餐點，達成全套入手的美夢！

圖／翻攝自蔡阿嘎臉書
圖／翻攝自蔡阿嘎臉書

麥當勞聯名的消息一出，立即令人聯想到狂粉蔡阿嘎是七龍珠迷，果真他昨日開心表示：「不用再私訊嘎哥七龍珠聯名的消息了，嘎哥第一天就已經全套入手啦！啊哈哈哈哈。」還將蒐集過程PO網，先是在工作室群組說「大家今天想吃麥當勞嗎？我請客，盒子留給我。」員工回應說「好讚，但盒子不會沾到油油的嗎？」他立即提出辦法「你們拿鍋子去裝，盒子拿新的？」並小心叮嚀「分享餐要各一種喔，才有四種盒子」。

圖／翻攝自蔡阿嘎臉書
圖／翻攝自蔡阿嘎臉書

員工們果真超級慣老闆，有人拿盤子、鍋子和鐵盤去裝薯條、雞塊等餐點，達成使命順利保護印有《七龍珠》圖案的餐盒，更逗趣表示：「謝謝老闆的午餐，希望七龍珠繼續聯名各種美食。」

圖／翻攝自蔡阿嘎臉書
圖／翻攝自蔡阿嘎臉書

蔡阿嘎第一時間分享「七龍珠Z套餐」蒐集畫面過程，引粉絲熱烈討論笑說「好好笑真的拿鍋子去接」、「拿鍋子去裝，好聰明」、「這個老闆太狠了」、「滿臉問號的大家，好可愛」、「店員會不會看傻眼，真的拿鍋子去裝～哈哈哈」。

圖/麥當勞提供
圖/麥當勞提供

這是麥當勞聯名《七龍珠Z》同步推出四款限定包裝，包括最強戰士悟空、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝，還有橘藍配色和經典「悟」字打造的超吸睛中杯冷飲杯，以及霸氣十足的神龍與超級賽亞人現身外帶包裝。9/27起至10/10（或售完為止）於麥當勞購買任一餐點加價89元，即可獲得由七龍珠Z普烏篇18款各式經典人物打造而成的「七龍珠Z角色盲卡包」。10/11起至10/24（或送完為止），購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得「七龍珠Z撲克牌」。

延伸閱讀：

麥當勞與七龍珠Z合體！限量角色盲卡包、撲克牌必蒐

「好像有點酷？」他曝雞塊隱藏吃法 麥當勞前員工看了滿頭問號

麥當勞

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