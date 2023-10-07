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小屋子生吐司超可愛！ 南投「Feeling18 coffee」 18度c玻璃屋咖啡館 來杯下午茶的愜意時光

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

Feeling18 coffee 位於埔里東興三街與慈恩街交叉口，就在18度C第一停車場旁、義式冰淇淋對面，純白玻璃屋環境明亮舒適，主要提供咖啡、茶飲、氣泡飲、早午餐吐司可頌，以及各式咖啡商品，很適合旅行途中在 Feeling18 coffee 享受簡單的輕食下午茶，休憩一下後再買份伴手禮回家～

Feeling18 coffee 玻璃屋環境

Feeling18 coffee 餐廳建築是一個小巧可愛的玻璃屋，室內座位其實不多蠻容易滿座的，假日用餐人多時會需要候位等待～

雖說是玻璃屋，不過我們下午過來太陽正大，所以兩側白色窗簾會拉下來不怕曬，室內有冷氣涼爽愜意～

冷藏櫃內有當日甜點輕食可選擇，我的目光則是被「冰釀咖啡」吸引，玻璃瓶裝看起來很有質感呀～

Feeling18 coffee 免費咖啡試喝

旁邊擺放了兩種咖啡可以免費試飲，也有咖啡聞香瓶，有喜歡可以買咖啡豆回家自己沖泡~

覺得磨咖啡豆太麻煩，也有濾掛式的咖啡包。

自助區有檸檬水、水杯、餐具、衛生紙，有需要可以自行取用～

Feeling18 coffee 餐點

田園小屋手作生吐司，一份230元。這道在菜單看到時就覺得超級可愛的呀！小房子是18度C招牌生吐司，口感軟綿有香氣，附上鹽奶油、鳳梨醬、黑加侖3種沾醬自己搭配。附湯為香甜濃郁的南瓜濃湯。

可麗露，單顆70元。原味與抹茶口味的可麗露這次都有吃到~外層有著焦糖的微酥帶甜，內餡軟滑紮實有彈性，兩種口味我都蠻喜歡的。

飲品由左而右分別是：「紅寶石拿鐵」、「水蜜桃珍珠果茶」、「西西里氣泡咖啡」

紅寶石拿鐵，一杯130元。這裡的「紅寶石」指的是「紅寶石巧克力（Ruby Chocolate)」巧克力本身就是迷人粉紅色澤相當夢幻，拌勻後喝起來是香醇冰拿鐵帶點淡淡的可可香氣。

水蜜桃珍珠果茶，一杯130元。甜度大約在半糖的程度，清爽不甜膩，剛入口是水蜜桃果香，尾韻是茶味清香，搭配珍珠口感很豐富~

西西里氣泡咖啡，一杯130元。第一次喝西西里咖啡是氣泡口感的，香濃咖啡+檸檬的天然酸味與氣泡很搭耶！冰涼微酸好消暑~

Feeling18 coffee 評價

這次在 Feeling18 coffee 吃到的餐點飲品表現都還不錯，而且咖啡館就在熱鬧的18度C商圈，很適合當作旅途中繼休息站，喝杯下午茶配冷氣很愜意，還可以順路買個伴手禮回家~

【相關資訊】

約訪體驗時間：2023年09月

Feeling18 coffee 18度C視覺咖啡｜FB

電話：049 2984 863

地址：545南投縣埔里鎮東興三街240號

營業時間：早上10:00-下午18:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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咖啡 生吐司 拿鐵 輕食 下午茶 南投美食

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