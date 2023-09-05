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千葉「陽光你好」義式料理全新開幕！滿額送咖啡、全館咖啡8折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／千葉集團提供
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千葉集團最新品牌「陽光你好」以創意義式料理為主打，將「星巴克服務」融入餐廳體驗，帶來獨一無二的美食饗宴。這裡不僅提供經典的義大利麵燉飯和烤全雞，還供應高品質的星巴克咖啡，開幕限定的「打卡送美式」活動更是一大亮點，讓您的下午茶和早午餐充滿驚喜。

圖／千葉集團提供
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首家「陽光你好」門市位於嘉義中正大學內，延續了千葉集團旗下「陽光皇后」的義式料理系列。餐單包括了經典的「熱舞王妃」烤全雞，以及價格親民的「手工披薩2份僅需218元」、義大利麵和燉飯等多種選擇。此外，還有多達八種湯底鍋物，如「牛奶鍋、番茄火鍋、海鮮鍋」等，適合聚餐用餐。

圖／千葉集團提供
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「陽光你好」特別提供手工蛋糕系列和星巴克飲品，包括美式、拿鐵、卡布奇諾、摩卡、經典巧克力等選擇。慶祝門市開幕，他們推出了多項優惠活動，如即日起至9月10消費滿500元即贈送中杯美式咖啡，以及9月10日前晚餐95折、咖啡全系列飲品8折的特惠。無論是早午餐還是下午茶，「陽光你好」都是讀者美食探險的絕佳目的地。

地址：嘉義縣民雄鄉大學路一段168號（活動中心）

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