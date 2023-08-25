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搶不到挽肉と米！ 全台5家「好吃日式漢堡排」值得衝 鮮嫩多汁手工和牛漢堡排必吃

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者
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超人氣挽肉と米今傳出首波訂位5分鐘完售的消息。別傷心！快來瞧一瞧，近期還有哪些肉質甜美、鮮嫩多汁、好吃又現做漢堡排店家呼聲一樣高呢？ 無論是想開開眼界解解饞、還是想輪流評比手工漢堡排的美味，快收下udn旅遊美食小編整理的5家「日式漢堡排」店家推薦吧！

◎焱の挽肉

圖／焱の挽肉提供
圖／焱の挽肉提供

近期呼聲也很高的「焱の挽肉」手打炭燒和牛漢堡排專賣店，是橘焱胡同集團打造的全新品牌，最新插旗台北松江南京商圈，以日本A5和牛漢堡排定食套餐，搭配6款開丼、胡同獨門沾醬為特色，定食內容含3塊漢堡排、1顆雞蛋、日本越光米，搭配湯品、漬物和各式沾醬，可免費續一次米飯與湯品，每份均一價490元。

首波開幕推出超狂優惠，只要在IG限動打卡「焱の挽肉」，漢堡排直接免費續！特別的是，「焱の挽肉」進駐在胡同燒肉12號店中，目前僅販售午餐時段，等於一天僅營業3個小時，想吃的人還是要耐心排隊等候。

地址：台北市中山區南京東路二段63號

◎肉旨房

復興空廚便推出旗下最新餐飲品牌「肉旨房」，援引日本炭烤漢堡排定食熱度，推出經典日本和牛漢堡排、美牛漢堡排以及月見雞、煙燻豬等不同滋味。 圖／肉旨房提供
復興空廚便推出旗下最新餐飲品牌「肉旨房」，援引日本炭烤漢堡排定食熱度，推出經典日本和牛漢堡排、美牛漢堡排以及月見雞、煙燻豬等不同滋味。 圖／肉旨房提供

由復興空廚旗下推出的最新餐飲品牌「肉旨房」，完美融合自家棧直火燒肉的火烤精神與肉大人的選肉特色，推出經典日本和牛漢堡排、美牛漢堡排等選擇，廚師先在高達300度的鐵板上將漢堡排兩面煎至焦黃，再由客人利用專屬炭槽將漢堡排加熱至喜愛的熟度。

每種漢堡排定食都包含兩顆總重5-6oz的肉排，可續加日本越光米飯、自製醃菜、高麗菜絲，以及履歷生雞蛋和例湯，主餐價位約落在350元至650元之間，是一家也能自己動手料理的特色漢堡排。

地址：台北市忠孝東路四段216巷27弄3號

◎山本漢堡排

圖／翻攝山本漢堡排臉書
圖／翻攝山本漢堡排臉書

發源於東京的日式漢堡排專賣店「俺の漢堡排山本」，改裝後訂名為「山本漢堡排」，有厚度且多汁漢堡排都是師傅手工現點現做，單吃就很夠味，店內人氣選項則是黃金起士漢堡排，牽絲濃濃的起司味，搭配多汁漢堡排，每一口都好吃得超級邪惡。

圖／翻攝山本漢堡排臉書
圖／翻攝山本漢堡排臉書

地址：台北市大安區光復南路260巷1號

◎名古屋台所

圖／翻攝名古屋台所
圖／翻攝名古屋台所

和挽肉と米一樣坐落於捷運雙連站的赤峰街一帶，走的是偏向日本食堂氛圍，大家幾乎都是為了這盤煎蛋漢堡排而來，厚實的肉排非常鮮嫩又多汁，放上美形半熟蛋，一旁還有清爽的高麗菜絲小山丘，巧搭解膩十分下飯。而且在滿滿日式氛圍的食堂中吃定食，讓人有秒飛日本的感受。

地址：台北市大同區赤峰街50號

◎高木和牛食堂

圖／翻攝高木食堂臉書
圖／翻攝高木食堂臉書

日本高木家20多年前來台販售日式漢堡排的美味，如今已部幾乎已無分店，自今年唯一一家台灣分店落腳在台中lalaport美食區，也同步升級成高木和牛食堂了，主打和牛的日式主餐，價格從599元到999元不等，其中，和牛漢堡排最受到推薦，使用全冷藏的日澳產和牛前胸肉製作，肉質鮮嫩多汁，成為口感極佳菜色，店內的日式復古氛圍，也成為全台第一家和牛主題家庭餐廳。

地址：台中市東區進德路600號5樓

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漢堡 和牛 燒肉 IG

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