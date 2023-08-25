5分鐘搶光！「挽肉と米」今開放線上訂位 9／3前座位全數售罄

日本人氣漢堡排「挽肉と米」日前公告，自9月起將全面改為「線上預訂」，並且於8月25日開放9月份的預訂，採用100%線上預訂，不接受現場、電話登記。今日上午9點首次開放訂位，不到5分鐘，9月1日至9月3日之可訂座位數，秒殺全數售罄。

挽肉と米的漢堡排採「鹿兒島A5和牛」製作。記者陳睿中／攝影

據觀察，今日上午9點一開始「挽肉と米」訂位網站顯示「由於網站湧入大量流量，為確保您的購物體驗，請您於本頁稍待片刻後點擊重新整理查看。」大約經過5分鐘，三日的座位竟已全數售完，堪稱演唱會等級的搶訂盛況。

「挽肉と米」25日開放線上訂位，5分鐘內全數售罄。圖／翻攝挽肉と米 線上訂位網站

挽肉と米中山店，由富錦樹集團引進來台，乃是品牌首間海外分店。過去挽肉と米的預約登記方式與日本店（京都店除外）相同，採用「當日記名方式」登記座位，早上9:00開始登記，但日前宣布自9月1日起，採用100%線上預訂，不接受現場、電話登記。每週五早上9:00，將會開放下週二至週日的座位，如8月25日可預約9月1日~9月3日之座位；9月1日可預訂9月5日~9月10日之座位。

挽肉と米採套餐方案，每套含3塊漢堡排，650元。記者陳睿中／攝影

挽肉と米線上訂位還有不少規矩，預訂每一個座位，需支付一份套餐費用（650元），每筆訂單最多可購買「4個座位」，訂位系統會於用餐日前一晚23點關閉。用餐3日前取消，可免費取消；用餐2日內取消，將收取100%費用。若遇颱風或不可抗拒因素未營業時，將退回100%費用。

挽肉と米台灣首店標榜使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，套餐包含3塊現烤和牛漢堡排，搭配上生雞蛋、無限續碗的日本米飯，以及8種調味佐料，每套650元。想要品嚐這道頂級美味，記得設好每週五的鬧鐘手刀搶訂！

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