可愛燒肉列車開到嘉義！「燒肉眾」升級版二代目店新開幕 日本和牛免費送到月底

近年來台灣的單人燒肉一家接著一家，一個人就可以輕鬆享受烤肉饗宴的成為時下主流烤肉文化，沒有負擔又能放心大啖美食，在眾多主打個人燒肉的店家裡，又以位於嘉義這家燒肉最為吸睛，以定食系的套餐組合，搭配自助吧與特色鍋物，讓吃烤肉也能很有儀式感。

2023-08-19 10:30