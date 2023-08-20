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可愛燒肉列車開到嘉義！「燒肉眾」升級版二代目店新開幕 日本和牛免費送到月底

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書
圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書

由即將進站、可愛的列車運送燒肉吃到飽餐廳「燒肉眾」，這回展店到嘉義囉！而且還是升級後的二代店，開幕期間消費滿額送扭蛋或特色御守，還要招待大家吃「日本奧羽和牛」，不管是在地的鄉親還是到嘉義玩的旅客，趕緊通通預約吃起來！

圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書
圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書

以狐狸、紅牛和守護神社的狛犬，成為嘉義中山店開運列車的領頭象徵，把大家點的燒肉送到位置上，讓客人們超興奮，二代目店更有自助蔬食區及現點現做的手捲，不管是新鮮的櫛瓜、包肉生菜還是炙燒和牛、蝦手捲都能吃到飽，讓人緩解燒肉大餐後的油膩；基本套餐加99元，還能吃到和牛、大扇貝，燒肉控們該出擊來場夏日吃飽喝飽盛宴囉！

圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書
圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書

另外，到嘉義遊玩的旅客，開幕期間只要來店用餐，出示嘉義景點門票或是消費發票，就免費送「日本奧羽和牛」一份，活動只到8/27，平日午餐還有9折優惠，當日壽星送龍蝦、當月壽星送貴賓卡，快點訂位揪人吃燒肉去！

圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書
圖／燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店臉書

燒肉眾二代目精緻燒肉-嘉義中山店

地址：嘉義市中山路83號

電話：05-2756559

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燒肉 和牛 吃到飽 蔬食 龍蝦

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