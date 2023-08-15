新竹人久等了！「火影忍者一樂拉麵」進駐新竹，8／16上午11點開吃「招牌豚骨拉麵」

新竹動漫迷久等了！火影迷都知道的「一樂拉麵」在台北信義區吸引朝聖人潮，並自去年五月份就傳出進駐新竹的消息，至今等了超過一年，現在終於確定於8/16正式插旗新竹大魯閣湳雅廣場，新竹火影迷準備朝聖開吃一波啦！

圖／火影忍者一樂拉麵粉絲專頁

圖／大魯閣湳雅廣場粉絲專頁

日本官方正版授權「火影忍者一樂拉麵」將於8/16進駐新竹大魯閣湳雅廣場，店內除了招牌米色布簾與燈籠裝置外，也將動漫裡的拉麵屋台畫面還原，加上專屬拉麵碗，讓吃拉麵變得更有儀式感。而探店必點品項就是漩渦鳴人最愛的「一樂招牌豚骨拉麵」，大人小孩都讚不絕口。

圖／火影忍者一樂拉麵粉絲專頁

圖／火影忍者一樂拉麵粉絲專頁

值得一提的是，「火影忍者一樂拉麵」新竹店將自8/16上午11點起營業，火影迷們記得帶上火影相關元素配件，明天出發打卡吃起來。

圖／大魯閣湳雅廣場粉絲專頁

圖／大魯閣湳雅廣場粉絲專頁

火影忍者一樂拉麵 新竹店

開幕日：8/16

地址：新竹市北區大雅路88號2F

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