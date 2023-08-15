新竹人久等了！「火影忍者一樂拉麵」進駐新竹，8／16上午11點開吃「招牌豚骨拉麵」
新竹動漫迷久等了！火影迷都知道的「一樂拉麵」在台北信義區吸引朝聖人潮，並自去年五月份就傳出進駐新竹的消息，至今等了超過一年，現在終於確定於8/16正式插旗新竹大魯閣湳雅廣場，新竹火影迷準備朝聖開吃一波啦！
日本官方正版授權「火影忍者一樂拉麵」將於8/16進駐新竹大魯閣湳雅廣場，店內除了招牌米色布簾與燈籠裝置外，也將動漫裡的拉麵屋台畫面還原，加上專屬拉麵碗，讓吃拉麵變得更有儀式感。而探店必點品項就是漩渦鳴人最愛的「一樂招牌豚骨拉麵」，大人小孩都讚不絕口。
值得一提的是，「火影忍者一樂拉麵」新竹店將自8/16上午11點起營業，火影迷們記得帶上火影相關元素配件，明天出發打卡吃起來。
火影忍者一樂拉麵 新竹店
開幕日：8/16
地址：新竹市北區大雅路88號2F
延伸閱讀：
．二號店來了！來自紐約的「Ten Thousand Coffee」插旗新光三越A8，八月滿額禮、打卡優惠一次看
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言