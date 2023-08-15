今夏最強！ 「麥當勞優惠券」超激省2843元 「大薯、麥克雞塊」加1元多一件、套餐最低101元起、早餐咖啡免費升級

超激省優惠券又來了！ 麥當勞8月16日起至9月19日止，連續35天推出「夏季優惠券」，品項有美味多1件、超爽大餐101元起、雙人共享209元起、大麥克雙享餐249元起、雙人早餐149元起更免費升級咖啡，整張券狂省超過2,843元！

圖／麥當勞

麥當勞最新「夏季優惠券」，共推出6大系列多達38種超殺優惠組合，讓你餐餐省優惠，「美味多1件」包含大薯、4快麥克雞塊、薯餅「加1元多一件」，飲料方面有中杯可口可樂、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式咖啡、經典那堤「買一送一」，6款早餐套餐則有飲料免費升級「經典美式咖排」。

經典產品4塊麥克鷄塊、大薯和薯餅，都能「加一元多一件」。圖／麥當勞

「超爽大餐101元起」包含麥香雞、麥香魚、吉事漢堡、勁辣雞腿堡、大麥克、雙層牛肉吉事堡6主餐，搭上4塊麥克雞塊、小薯或勁辣雞、加上小飲，只要101元起。 解渴飲品「買一送一」。圖／麥當勞

「雙人共享209元起」有人氣主餐大麥克、勁辣雞腿堡、麥香魚、雙層牛肉吉事堡、麥脆鷄腿、還有深受歡迎的極選系列蕈菇安格斯牛肉堡等熱門產品，雙主餐+6塊麥克鷄塊+中薯+2杯中飲，只要209至299元。

圖／麥當勞

麥當勞玉「夏季優惠券」整張券激省超過2,843元，即日起至9月19日於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口出示手機上的「夏季優惠券」或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「夏季優惠券」專區，直接選購想要的優惠品項。(電子優惠券下載：https://mcdtw.com/3/7/19/)

圖／麥當勞

此外，至8/29為止，歡樂送網路訂餐也有專屬優惠；只要輸入優惠碼「BOGO」，即可享大薯、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典那堤「買一送一」的優惠。

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