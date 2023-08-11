二號店來了！來自紐約的「Ten Thousand Coffee」插旗新光三越A8，八月滿額禮、打卡優惠一次看

展店＋1！被評為「紐約必喝七大咖啡」的人氣咖啡品牌「Ten Thousand Coffee」自登陸台灣後就掀起一波打卡風潮，一號店位於台北信義區微風南山二樓，現在「Ten Thousand Coffee」再度插旗信義區，二號店於8/10在新光三越A8館一樓登場，為慶開幕同步推出滿額贈及打卡送折價券的活動，喜愛喝咖啡的你記得先筆記。

紐約必喝七大咖啡「Ten Thousand Coffee」二號店插旗新光三越A8館。圖／摘自新光三越 台北信義新天地粉絲專頁

來自紐約的知名咖啡品牌「Ten Thousand Coffee」除了黑白系的簡約裝潢風格及高質感咖啡受到歡迎外，探店必點「可頌」也自剛登台時洗版IG及各大社群。

人氣爆棚的「Ten Thousand Coffee」現在展店插旗新光三越信義新天地A8館，即日起至8/17推出單筆消費滿千贈送品牌濾掛咖啡一盒（每日限量20盒），而8/18至8/31則有打卡優惠活動，凡至櫃上消費並拍照上傳IG，於貼文或限時動態中標記品牌官方帳號，即可至櫃台兌換20元折價券（可於微風南山店及A8店下次結帳使用）。

洗版IG的「藍莓優格可頌」。圖／摘自新光三越 台北信義新天地粉絲專頁

Ten Thousand Coffee 二號店｜開幕活動資訊

地址：新光三越信義新天地A8 1F

優惠活動：8/11－8/17，單筆消費滿1,000元以上，贈送品牌濾掛咖啡一盒（每日限量20盒）；8/18－8/31，凡至櫃上消費並拍照上傳IG，於貼文或限時動態中@Ten Thousand官方帳號，即可向櫃台兌換20元折價券（限下次結帳使用）

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