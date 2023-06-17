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月底救星！台南佛心麵攤「水餃2.5元」，加點乾麵、餛飩湯竟免百元，在地人吃都排隊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@amos0716授權
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又在台南！月光族必收美食加一，這間位於台南市南區的「盧家麵食」店面純樸，但每樣美食都好吃又佛心，一顆水餃只要2.5元，雖然個頭不大，但餡料也不馬虎，吃起來非常紮實。吃不飽還有意麵、米粉等麵食可選，加點一碗湯搭配更有飽足感。

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月底美食先收藏！台南這家「盧家麵食」韭菜水餃每顆2.5元，高麗菜水餃每顆3元，餛飩湯一碗竟然只要15元，老闆真的太佛啦！據IGer艾瑪斯分享，水餃、乾麵再加碗餛飩湯100元有找，一整個吃飽又划算。水餃外皮Q彈，艾瑪斯推薦沾點醬油辣椒綜合香油更開胃，而店家的麵食也是俗擱大碗，趁熱拌勻吃超夠味。

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每到麵攤，老饕都會點上不少魯菜，盧家麵食也有海帶、豆干、腱子肉等滷味，湯類部分則統統只要15元，餛飩、蛋花還有貢丸三種任你選。樣樣銅板價，絕對是月底吃飽的第一選擇。

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盧家麵食

地址：台南市南區新建路51巷6號

營業時間：週一至六11:00-21:00（週日至20:00）

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水餃 滷味 小吃 台南美食

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