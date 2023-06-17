月底救星！台南佛心麵攤「水餃2.5元」，加點乾麵、餛飩湯竟免百元，在地人吃都排隊

又在台南！月光族必收美食加一，這間位於台南市南區的「盧家麵食」店面純樸，但每樣美食都好吃又佛心，一顆水餃只要2.5元，雖然個頭不大，但餡料也不馬虎，吃起來非常紮實。吃不飽還有意麵、米粉等麵食可選，加點

2023-06-17 15:00