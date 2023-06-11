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炸蝦吃不膩！永康必吃「吉山炸蝦壽司」銅板價人氣夯　沒預訂會撲空吃不到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@rose__foodlife授權、吉山炸蝦壽司粉絲頁
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炸蝦控看過來！部落客口袋名單大公開，這間位於台南永康的「吉山炸蝦壽司」是不少在地內行人的愛店之一，店家主打招牌「炸蝦壽司」，不僅吃得到香Q米飯及營養配料，每份大方放入的兩隻炸蝦更是靈魂所在，讓人一口一個停不下來。

圖／IG@rose__foodlife授權
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圖／吉山炸蝦壽司粉絲頁
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台南人必吃！「吉山炸蝦壽司」以招牌炸蝦壽司為主軸，壽司飯中包入外酥內彈的新鮮炸蝦，搭配肉鬆、小黃瓜、蛋酥等經典配料，營養又飽足，每份內含兩隻炸蝦也只要80元，讓不少人看到直呼「便宜又好吃」、「炸蝦的耶，好便宜」。此外，IGerRose品嘗分享，整體香酥不油膩，層次也很豐富，即便放冷吃口感也不差，另外也推薦辣味給愛吃辣的朋友。

值得注意的是，炸蝦壽司每日數量有限，Rose建議想吃的朋友提前一天先預訂，才不會撲空喔！

圖／IG@rose__foodlife授權
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吉山炸蝦壽司

地址：台南市永康區西勢路741號

營業時間：15:00–20:00（週日、一公休）

吉山炸蝦壽司粉絲頁

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