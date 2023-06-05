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肉食控天堂！淡水超人氣日式燒肉吃到飽　「一鍋一燒」兩吃價格超親民

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

淡水區博愛街上的【八番日式燒肉】，是間在地經營超過21年的老字號餐廳，就位於淡水老街附近，是當地人一致推崇的聚會熱點！ 店家不僅提供火鍋和烤肉的雙重享受，還有豐富的品項任你吃！老闆對烤肉的熱愛有目共睹，每一道食材都是經過精心挑選，饕客可以安心地品嚐美食佳餚，盡情享受到最高品質的美食盛宴！

店內環境乾淨整潔，走道寬闊，讓人感到舒適自在，時間的沉澱為它帶來一種迷人的復古氛圍，一邊細細品味桌上美食，一邊分享著過去的點滴，唤起那些美好的回憶，成為淡水當地一座充滿溫馨感的聚會場所。

▲店內有多種飲料、咖啡供你選擇，而且是無限暢飲的喔！
▲店內有多種飲料、咖啡供你選擇，而且是無限暢飲的喔！

▲醬料不僅多樣豐富，經過老闆巧手調配的醬料，口味獨具特色，搭配肉品簡直完美。
▲醬料不僅多樣豐富，經過老闆巧手調配的醬料，口味獨具特色，搭配肉品簡直完美。

極上雙人套餐

餐點提供吃到飽或套餐兩種選擇，若想要品嚐高級肉品絕對不能錯過這款套餐！其中的肉品選擇豐富多樣，包含了A5和牛、頂級PRIME去骨牛小排、頂級PRIME翼板牛、安格斯雪花牛、骰子牛、羊排、松板豬、肥腸，讓味蕾沉醉其中。此外，套餐還提供了海鮮、沙拉以及火鍋的選擇，帶來更加全面的美食體驗，海鮮的鮮甜、沙拉的清爽和火鍋的清爽湯底，搭配燒肉別有一番風味，滿足你對於美食的追求。

超大份量的肉盤CP值超高！桌上擺滿了各種美味的肉品，且份量超足。

味噌嫩雞、肥腸

嫩滑的雞肉與濃郁的味噌醬汁結合在一起，營造出絕妙的口感和豐富的風味。每一口咬下去，都會感受到雞肉的嫩滑與味噌醬獨有的滋味，其甜味與鹹香平衡得恰到好處，讓人一試難忘。

肥腸也是烤肉中的經典之選，富含油脂，獨特的彈牙口感絕對讓你愛不釋口，烤製過程使其更加香濃美味，無論是搭配蒜味或辣椒醬，或者單獨享用，都是一種絕妙的味覺體驗。

松板豬、梅花豬

松板豬的肉質緊實而富有彈性，烤熟後仍然保持著鮮嫩多汁的口感，豬肉油脂均勻分佈，使其更加香濃美味，每一口咬下去，能夠品嚐到豬肉的自然風味與口感；梅花豬的油花穿插在瘦肉之間，使豬肉更加鮮嫩多汁，豬肉肉質嫩滑，帶有微妙的甜味，絕對是烤肉桌上的必點肉品。

中卷、大白蝦

中卷的大小一上桌跌破眾人眼鏡！是大多數饕客心目中最愛海鮮品項之一！經過短暫的燒烤後，使其甜味和鮮味更加突出，外皮變得焦脆，內部仍然保持著水嫩口感；大白蝦也是不干示弱，蝦肉肉質鮮嫩多汁，入口後立即釋放出濃郁的鮮味，越嚼越香超過癮！豐腴厚實的口感令人念念不忘。

此外，烤肉店還提供多種海鮮選擇，如小章魚、秋刀魚、柳葉魚等，每種海鮮都有其獨特的風味和口感，而且絕對新鮮。

小火鍋

店家提供了多種湯底選擇，包括韓式泡菜湯、和風壽喜湯、麻辣湯等，每一款湯底都有其獨特的特色和口味，從酸爽到麻辣，從濃郁到清爽，滿足了不同食客的需求。此外，鍋物搭配食材種類也相當多元，新鮮海鮮、肉類、多種蔬菜以及豆腐等，顧客可根據自己的喜好和食量進行選擇。

▲店內的蔬菜種類繁多，多樣化的選擇讓大家在品味美味烤肉的同時，也能兼顧均衡飲食和補充營養。
▲店內的蔬菜種類繁多，多樣化的選擇讓大家在品味美味烤肉的同時，也能兼顧均衡飲食和補充營養。

▲甜點烤肉三寶「一口酥、日式烤麻糬、棉花糖」，來為饗宴畫下完美句點。
▲甜點烤肉三寶「一口酥、日式烤麻糬、棉花糖」，來為饗宴畫下完美句點。


【八番日式燒肉】

店家地址：新北市淡水區博愛街14號

店家電話：0226256788

營業時間：平日11:30 – 14:30；17:00 –22:30（週三公休）；週末假日 11:30 – 22:30

粉絲專頁：bit.ly/3pfN1j4


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